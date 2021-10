Estas son las características que tendrán las nuevas sillas de Avianca

Avianca presentó al mercado la nueva configuración de sus aviones A320 que contará con tres tipos de sillas: premium, plus y economy, que están diseñadas de manera exclusiva por Recaro Aircraft Seating (Recaro).



Con este rediseño, la aerolínea anunció que ofrecerá un 20 por ciento más de sillas, que podrá contar consistentemente con precios más bajos y reducirá en un 13 por ciento las emisiones de CO2 por pasajero.



En los próximos días, los clientes ya empezarán a ver las sillas plus y economy en los vuelos dentro de Colombia. Sin embargo, la premium estará disponible a partir del primer semestre de próximo año y la aerolínea espera que el primer avión completamente reconfigurado esté listo durante el segundo trimestre de 2022.



“La instalación de más de 14.000 asientos y el nuevo espacio de baños en la totalidad de los aviones A320 nos tomará hasta finales de 2022. Mientras llegamos a esa fecha y se da la transición de la totalidad de la flota, los clientes se encontrarán con aviones que lucirán diferente por dentro y que no tendrán la configuración final; pronto volarán en aviones con su interior renovado en el que continuarán teniendo un viaje confiable, seguro y placentero”, indicó Albert Pérez, vicepresidente de Ingeniería y Mantenimiento de Avianca.



El nuevo diseño del interior de los aviones incluye además el SpaceFlex de Airbus, un módulo que optimiza el espacio en la parte trasera de los aviones, combinando los 'galleys' y los baños y que le permite a Avianca aumentar la capacidad de sillas.



Así serán las sillas:

Estas son las sillas que tendrán los aviones de corto y mediano alcance de Avianca:



• PREMIUM: un modelo que Recaro desarrolló exclusivamente para la aerolínea y que estará disponible para las tres primeras filas de los aviones. El asiento es más amplio para quienes prefieran viajar con mayor comodidad. Su diseño contará con una consola central con compartimentos individuales, enchufe, puerto USB y reclinación.

Así será la silla Economy de Avianca Foto: Avianca

• PLUS: estas sillas disponibles para quienes prefieran estar más cerca de la puerta al momento de desabordar. Entre las filas 4 y 14, el diseño de este asiento es ligero y cómodo, cuenta con apoya cabezas independiente con 6 movimientos para un mayor descanso, soporte independiente para los dispositivos electrónicos personales, puertos USB y reclinación.



• ECONOMY: con un diseño más sencillo de las filas 15 a la 32, el cliente accederá a un mejor precio, lo que le permitirá adquirir otros servicios adicionales y adaptar su experiencia de viaje. Esta silla también cuenta con una prereclinación, soporte para dispositivos electrónicos personales integrado en la mesa y puertos USB.



