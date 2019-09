Avianca: a qué se debe la subida de bonos en 22 % en menos de un mes

Los bonos de Avianca Holdings SA son, este mes, los bonos no incumplidos con el tercer mayor retorno de América Latina después de que la compañía lograra compromisos de nuevas inversiones y los tenedores de bonos respaldaran un canje de deuda.



Los bonos de la aerolínea han devengado 22 %, por debajo de los bonos de Banco Macro SA y Pampa Energía SA y muy por encima del promedio latinoamericano de 0,1 %.

El rendimiento de la deuda con vencimiento en 2020 cayo de 48 % a 18 % durante el mismo periodo. El repunte comenzó el 30 de agosto, cuando Avianca informó que Kingsland Holdings se había comprometido a extender un préstamo a corto plazo de US$ 50 millones.



Dos semanas después, la compañía indicó que la mayoría de los tenedores de bonos había acordado un canje de deuda, lo que sentará las bases para que United Airlines y Kingsland presten US$ 250 millones adicionales.



Dado que la mayoría de los tenedores de bonos acordaron el canje y las perspectivas de fondos nuevos, el riesgo y los rendimientos de la compañía son menores, dijo en un mensaje Ray Zucaro, director de inversiones de RVX Asset Management LLC.



Acreedores que poseen US$ 475,3 millones de los US $550 millones en bonos han aceptado la oferta de canje de deuda, según documentos regulatorios.



Antes de sus recientes problemas financieros, Avianca se había recuperado de una quiebra en 2004 para convertirse en la segunda aerolínea mas grande de América Latina.



