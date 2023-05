Hasta el próximo 31 de mayo Avianca tendrá activo un plan para proteger a los usuarios de Viva Air, afectados por la decisión de la compañía de su cese de operaciones en el país desde el pasado 27 de febrero.

La determinación la tomó la compañía aérea luego de que el pasado sábado 13 de mayo desistiera de la integración con Viva Air para salvar a la aerolínea financieramente.



Adrian Neuhauser, presidente y CEO de Avianca, reveló el plan que tienen en marcha para ayudar a las personas que se vieron afectadas por la crisis de Viva y reiteró la disposición de la aerolínea para abrir nuevos puestos de empleo, cubrir algunas de las rutas que dejaron de operar y ‘darles la mano’ a los pasajeros que ‘quedaron en tierra’.



Según Neuhauser, han puesto más de 70 vuelos especiales a su costo.



“Alrededor de 180.000 pasajeros han sido rescatados por el sistema, hemos rescatado más del 95 por ciento y queremos seguir dando soluciones. Hemos puesto más de 70 vuelos especiales a costo nuestro. La vocación es seguir dando conectividad y para eso necesitamos traer aviones, contratar empleados y vamos a hacer un plan de preferencia para los que están perdiendo su trabajo en Viva”, afirmó.

Adrián Neuhauser, presiente de Avianca Group. Foto: Avianca

"Nuestros competidores, que representan la mitad del mercado, han rescatado menos del 5 por ciento. En ese orden de ideas, creemos que Avianca no puede seguir absorbiendo esto de manera desproporcionada, hemos puesto límite hasta el 31 de mayo. La Aerocivil hace referencia a que está considerando un esquema de protección y en la medida que sea simétrico y parejo, nosotros vamos a considerarlo y vamos a participar", destacó.



Neuhauser ha señalado que las relaciones con el Gobierno son buenas, de igual manera con la Aerocivil, pero estima que emitieron un fallo errado. "Nosotros lo que buscamos es que se cumpla la racks en la distribución de los slots, eso es lo que vamos a monitorear”.

​

(También puede leer: Aerocivil responde a Avianca tras desistir de integración con Viva Air).



Además, destacó que si no hay otra solución para Viva, entonces entrará en liquidación.



"Desde un comienzo consideramos que este es un problema de regulador y de industria, en el cual toda la industria debió haber actuado de manera consistente. En México, por ejemplo, con Interjet, el regulador se remangó, armó una estructura y le exigió a todas las líneas aéreas que participen por igual. En Colombia eso no ocurrió, nuestros competidores hicieron poco o nada y el que se ha hecho cargo del problema de una manera desproporcionada es Avianca", dijo el directivo .

Fusion de Viva y Avianca Foto: Archivo El Tiempo/ Viva Air

Por otro lado, el directivo de la aerolínea señaló que la empresa está intentando suplir la mayoría de rutas que dejó Viva Air, que son cerca de una docena.



"Queda un gran vacío competitivo, que tanto nosotros como los competidores, buscaremos suplirlo. Viva deja un poco menos de una docena de rutas en las que era único operador, nosotros esperamos suplir la gran mayoría, obviamente, repartido con la competencia, pero tenemos toda la disposición. No será fácil ni rápido, cuando una línea aérea desaparece es un proceso que tarda años. Nosotros buscamos ser parte de la solución, estamos buscando aviones y personal para suplir estas rutas, solicitaremos slots para suplirlas bajo la normativa de repartición de la RAC", destacó.

​

Sobre los planes de Avianca a futuro, su presidente agregó que en Colombia y en América Latina se mantienen.



"Estamos avanzando en el plan de negocios que presentamos en Capítulo 11. Sin duda, somos una nueva Avianca, estamos fortalecidos y somos cada vez más competitivos y eficientes. Volamos a 24 países y 70 destinos en América y Europa; transportamos más de 24,6 millones de pasajeros al año; contestamos las llamadas en nuestro contact center en 2 minutos en promedio; movemos con Avianca Cargo más de 450.000 toneladas de carga al año y hemos llegado a 11,9 millones de socios en LifeMiles", destacó.



Además, apuntó que su operación es cada vez más sostenible: "Compensamos el 90 por ciento de nuestra huella de Carbono en Colombia. Estamos muy cerca de completar la reconfiguración de alrededor de 100 aviones A320, el 90 por ciento de nuestros aviones tienen el nuevo sistema de entretenimiento, hemos abierto más de 20 nuevas rutas pese al entorno retador por precio del combustible, inflación y tasa de cambio".

