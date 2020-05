Avianca rectifica y cancela vuelos para después del 11 de mayo

El pasado 30 de marzo Avianca promocionó sietes rutas nacionales que, según ellos, empezarían a volar a partir del 11 de mayo, fecha estipulada por el Gobierno Nacional para finalizar la cuarentena que actualmente rige en todo el país.



Bajo los eslogan Colombia #SeguiráVolando, 'Vuela por Colombia a partir del 11 de mayo y #AviancaSeguiráVolando por Colombia en Mayo, la aerolínea ofertó a través de su página web y correos electrónicos los vuelos nacionales que estarían programados del 11 al 31 de mayo de 2020, y por los cuales se pagaría un IVA del 5%.

Hasta el momento de dicha publicidad el presidente Iván Duque no se había pronunciado, pero horas más tarde en el programa 'Prevención y Acción', el mandatario se refirió al tema y aseguró que "ninguna aerolínea está autorizada para vender tiquetes en Colombia después del 11 de mayo".



Aunque no se refirió al caso específico de Avianca, destacó que solamente el Gobierno es el encargado de determinar el momento propicio para reanudar las operaciones aéreas.



"Hasta el final de la emergencia sanitaria, que es el 30 de mayo, no hay vuelos internacionales en el país", resaltó.



Ante el pronunciamiento del presidente y por orden de la Superintencia de Transporte, en horas de la noche de este sábado, Avianca se manifestó frente al tema y rectificó el mensaje enviado a sus clientes el día 30 de marzo.



"Siguiendo las instrucciones impartidas por el Gobierno Nacional según las cuales “la operación de vuelos domésticos aún no está autorizada, por lo que, no existe certeza respecto de la fecha en que será permitido operar nuevamente y en consecuencia reanudar los vuelos”, Avianaca S.A. ha procedido a cancelar todos los vuelos anunciados en dicha publicidad".



Además, ofreció disculpas por el malentendido y aseguró estar trabajando de la mano de las autoridades para "para definir y comunicar las fechas de reinicio de operaciones".



