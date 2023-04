Las directivas de Avianca, la compañía aérea insignia del mercado colombiano, han manifestado en las últimas semanas su intención de regresar a los mercados bursátiles internacionales. Esto sucede ahora que los números de la empresa vuelven a estar en terreno positivo; principalmente, los ingresos debido al cambio nen el panorama aéreo mundial.



Adrián Neuhauser, presiente de Avianca Group. Foto: Avianca

Lo mencionó, por primera vez, Adrian Neuhauser, presidente de Avianca, a mediados de febrero pasado, como una iniciativa impulsada por el Grupo Abra, pero en más reciente oportunidad María Cristina Ricardo, directora de relaciones con inversionistas de Avianca, señaló que desde dicho grupo se planea una Oferta Pública Inicial (OPI) para ara apoyar el crecimiento de la organización.



Como se recuerda, Avianca Group International se declaró en bancarrota durante la pandemia del covid-19. En su momento, las directivas de la aerolínea argumentaron que: "A pesar de la eficaz reestructuración de la deuda en 2019 y la ejecución exitosa de su plan "Avianca 2021" hasta mediados de marzo, la velocidad y el dramático escalamiento del impacto de la crisis del Covid-19 han llevado a la Compañía a acogerse al Capítulo 11 en Nueva York, Estados Unidos".



Pero la situación de la compañía está cada vez más lejos de ser lo que fue unos años atrás, sobre todo, de cara a la consolidación del Grupo Abra, del que hacen parte otras compañías de la región, como la brasileña Gol.



Así, bajo la sombrilla de Abra es que planean aterrizar en los mercados bursátiles de Estados Unidos y el Reino Unido.



"A Avianca le está yendo bastante bien últimamente", le dijo Serguei Goncharov, un inversionista de Vontobel Asset Management en Miami a la agencia Bloomberg, "impulsada por la reanudación masiva general de los viajes a nivel mundial, su estructura de capital mucho más reducida y el esfuerzo continuo de administración para optimizar las operaciones".

Los nuevos dueños de la compañía son los tenedores de bonos emitidos y quienes financiaron el rescate de Avianza Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

Qué esperan antiguos accionistas

La noticia del eventual regreso de Avianca a los mercados bursátiles no pasó desapercibida entre algunos antiguos inversionistas que se quedaron con acciones de la aerolínea tras la crisis que llevó a la compañía a declararse en bancarrota y a que sus títulos perdieran valor dejando así a miles de personas viendo un chispero, como se dice en el argot popular.



El problema es que tendrán que seguir conformándose con que las acciones en su poder continúan sin ninguna validez, pese a lo anunciado por las directivas de Avianca, según lo indican analistas consultados.



Y seguirán valiendo '0' porque como se recuerda, tras la debacle financiera de la aerolínea, hubo una reorganización de la misma y quienes a la postre terminaron siendo dueños de Avianca fueron los tenedores de bonos de la compañía y que invirtieron en el salvamento de la compañía.

Avianca Foto: Avianca

Los bonos de Avianca con vencimiento en 2028 han generado a los inversionistas retornos de más del 15 por ciento este año, más que casi cualquier empresa en América Latina, según un índice de Bloomberg. También superaron el retorno de alrededor del 5 por ciento en un índice de bonos de aerolíneas con nivel de riesgo, precisó la agencia.



Bajo esa circunstancia, quienes en la actualidad tienen acciones de Avianca no tendrán ningún fruto o chance en este nuevo despegue de la aerolínea, dicen los consultados, porque el valor de esas acciones no cambiará.



Explican que esta compañía que cotizará en las bolsas de Nueva York y Wall Street es distinta, hay una nueva razón social (Grupo Abra), su composición accionaria en la que hoy figuran esos tenedores de bonos y no los antiguos socios.



"Fue una especie de refundación de la compañía", comentó un experto en acciones del mercado, quien por lo sensible del tema, pidió no ser mencionado.



Desde la aerolínea no fue posible obtener una posición acerca de la situación de los antiguos accionistas. Indicaron que, frente a lo anunciado por sus directivas en reciente oportunidad no hay más detalles ni novedades acerca de cómo y cuándo se llevaría acabo la salida al mercado bursátil de la nueva compañía.