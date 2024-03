Avanza construcción de parque solar para suministrar energía a minera Drummond en Cesar

Drummond Energy continúa avanzando en la construcción del parque solar Cañahuate I, que tendrá una capacidad efectiva de 65 megavatios pico (MWp). La energía que genere será utilizada principalmente en la operación minera de la compañía en el Cesar.

El parque tendrá 114.000 paneles solares bifaciales de alta eficiencia con tecnología de seguimiento en un eje, lo que permite seguir la posición del sol y así captar de forma óptima la mayor radiación.

El parque solar estará ubicado en el centro del departamento del Cesar, exactamente en la vereda Los Cerrajones en el municipio de Chiriguaná, y ocupará un área aproximada de 117 hectáreas.

Foto:Drummond Compartir

Alberto García, country manager de Drummond Energy, destacó que Cañahuate I es "una apuesta adicional de largo plazo por el Cesar y por Colombia, que entra a respaldar y aliviar el sistema energético nacional".

Adicionalmente, resaltó que este proyecto ha conllevado una inversión significativa que demuestra la diversificación productiva que está llevando a cabo la compañía productora de carbón.

Foto:Drummond Compartir

Con la realización de este proyecto se reduce la huella de carbono de las operaciones mineras de Drummond en un 4,6 por ciento y se impulsa la economía local con la generación durante la etapa de construcción de más de 400 empleos a hombres y mujeres residentes en su zona de influencia minera.

Es así que Victor Rafael Mercado, cadenero de topografía contratado a través de Ventus (empresa operadora del proyecto), expresó: "A mí me ha traído muchos beneficios económicos y laborales este proyecto. Soy oriundo de La Loma, Cesar, y me parece importante que contraten mano de obra local, porque así aportan en el desarrollo no solo de las personas, sino de la familia de cada uno de los que trabajamos aquí".