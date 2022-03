Con la llegada de la aerolínea chilena low cost Sky a Colombia se amplía el mercado para las personas que deseen viajar a otros destinos del continente. José Raúl Vargas, gerente general de SKY en Perú y director de operaciones de SKY como holding, en entrevista con Portafolio, explicó los detalles de la nueva ruta que conectará a Bogotá y Lima el próximo 30 de abril.



¿Cómo va el proceso de expansión en el mercado colombiano?



Comenzamos hace muy poco con la venta de los vuelos de nuestra ruta Lima - Bogotá, así complementar la ruta Santiago - Bogotá que la tenemos reinaugurada. Empezamos a volar en esa ruta en diciembre con cuatro frecuencias que las estamos manteniendo en este primer trimestre del año y meteremos más ofertas el segundo trimestre pasando a cinco.



Ahora, el próximo 30 de abril inauguraremos el vuelo Lima - Bogotá que tendrá tres frecuencias. La idea es que rápidamente podamos complementar la oferta y pronto tengamos un vuelo diario a Bogotá, es decir, en abril serán tres frecuencias, en mayo cuatro, en junio cinco y en julio ya estar con frecuencia diaria.



¿Cómo ha sido llegar a otros países de la región?



Llegamos a Perú a mediados de 2018 y rápidamente nos convertimos en el segundo operador doméstico. En primer lugar queríamos aprovechar la ubicación geográfica de Lima para poder hacer conexiones sur - norte. Ya estamos en operaciones con Lima, Cancún, Punta Cana y en junio ya deberíamos tener nuestro vuelo a Miami. Sin embargo, entrar al mercado colombiano ha sido sumamente importante, tiene aproximadamente un millón de pasajeros al año. La verdad es que es una oportunidad muy bonita para viajar. Además en los próximos meses, vamos a crecer a otras ciudades.



El sector aerocomercial fue de los últimos en reactivarse, ¿cómo les ha ido desde entonces?



En pandemia nos tocó priorizar la sustentabilidad de la compañía, tuvimos que dejar los aviones en tierra tanto en Chile como en Perú. Nos tocó además renegociar con cuanto proveedor teníamos para poder subsistir en el corto plazo mientras pasaba lo peor de la pandemia.



Cuando pudimos empezar a volar con las reglas de juego que había en ese momento, fue un reto muy lento en cuanto a cantidad de pasajeros, las tarifas cayeron, nuestros colaboradores, estaba en juego la salud, siempre quisimos poder volar, hicimos fue vuelos chárter, bastantes vuelos humanitarios y enviar pasajeros a algunos destinos.

Ahora todo ha mejorado, no estamos 100% lo que era prepandemia, pero es bastante satisfactorio, es incluso mejor de lo que estábamos presupuestando.¿Qué incidencia ha tenido el incremento del valor del combustible?

Lamentablemente han subido los precios del combustible, se ha duplicado. De un día para otro nuestros costos aumentaron significativamente. De la noche a la mañana nuestros márgenes han caído y también para el resto. Nuestra industria es muy frágil y muy susceptible a condiciones del entorno. Hoy no tenemos un costo adicional por combustible, por el tipo de aviones podemos tener ahorros hasta de un 15% en combustible. Vamos a ver qué termina pasando, es posible que puedan subir los precios, si continúa subiendo el valor del combustible.



¿Cómo les ha ido en Chile y Perú?



Antes teníamos el contexto de mayor oferta que demanda. Desde noviembre se revirtió el tema, la demanda empezó a superar la oferta, sin embargo, con ómicron, no pudimos crecer lo que nos hubiera gustado. Sin embargo, en el mercado peruano estamos a un 80% de operación, en Chile en un porcentaje cercano a 75% pero vamos en vía de recuperación. Para lo que teníamos pensado enero y febrero, realmente nos fue mucho mejor.



¿Qué tendencias han visto?



Las personas llevaban en sus hogares casi dos años, querían viajar, incluso había algunas personas que no veían a sus familias desde que empezó la pandemia. Ahora estamos viendo bastante movimiento no solamente doméstico, sino también internacional.



De cara al mercado colombiano, es bastante interesante, tiene mucho potencial vacacional. Son sentimientos encontrados, viví dos años allá y le tengo gran cariño y conozco su potencial. Por eso creemos que ciudades como Medellín, Cali y Cartagena son destinos interesantes.



¿Qué planes siguen para este año?



Nuestro sueño es llegar a ser la aerolínea low cost para Latinoamérica, queremos que nos conozcan, queremos volar a Bogotá, después a Miami. Por otro lado, este año estamos con 28 aviones, el próximo año esperamos lleguen un par más. En 2024 tendremos 10 aviones más con rango extendido.



