Así va la carrera de la vacuna anticovid en las bolsas de valores

La carrera de las empresas que buscan una vacuna contra el nuevo coronavirus tiene capítulo aparte en las bolsas de valores. La acción de uno de los laboratorios que ha informado sobre sus investigaciones valía este martes 35,5 veces más que en el arranque del año, y no es una de las farmacéuticas más conocidas. Incluso, el precio tuvo un pico de 35,8 veces el pasado 22 de julio.

Una revisión de las acciones de 12 de las empresas comprometidas con la misión de encontrar la vacuna buscada con más apremio de la historia encuentra que 7 de ellas se valorizan mientras que 5 pierden valor frente a la cotización que tuvieron al comenzar el año. De ellas, 5 son estadounidenses; dos, británicas; dos, alemanas, y de China, Francia y Suiza, una por país.



No son las únicas empresas que avanzan en esta misión. También hay empresas que no cotizan en bolsa, o dejaron de hacerlo, como Clover y SinoVac, de China; la alemana CureVac; el instituto ruso Nikolai Gamaleya; Medicago, de Canadá, o la compañía de biotecnología suiza MaxiVax.



De las empresas con propiedad pública que investigan la vacuna, de lejos la que más avanza, no en el descubrimiento sino en la bolsa, es Novavax, cuya acción vale 3.550 por ciento más, es decir, 35,5 veces, lo que valía el 31 de diciembre. Se trata de una firma estadounidense especializada en vacunas que también tiene laboratorios en Suiza.



Al cierre del año pasado, la acción valía 3,98 dólares, y ayer se transó en 145,4 dólares. Una semana atrás tuvo su pico cuando se negoció a 146,45 dólares. La compañía recibió un impulso gubernamental de 1.600 millones de dólares para llevar a cabo su investigación.

Alrededor del mundo se están haciendo avances en la búsqueda de la vacuna.

La segunda acción más valorizada de las 12 que se revisan aquí es la de Inovio, biotecnológica de Estados Unidos, que ahora vale 547 por ciento más que el 31 de diciembre. Su vacuna tuvo resultados alentadores en 40 voluntarios, divulgados a finales de junio. El proceso es financiado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos y la organización Cepi.



Por su parte, la acción de Moderna, también de Estados Unidos, ayer valía 319 por ciento más que al cierre del año pasado. Esta empresa es la más avanzada en su país, y arrancó la fase 3 que comprende pruebas a gran escala, y le apunta a estar produciendo Y distribuyendo hacia noviembre.Entre tanto, los rendimientos de las acciones de las mayores farmacéuticas que participan en esta carrera no tienen ganancias tan grandes como las anteriores.



Entre las grandes empresas, la acción que ha ganado más es la de la británica AstraZeneca. Su valor ayer es 11 por ciento superior al del 31 de diciembre, al pasar la cotización a dólares teniendo en cuenta las tasas de cambio de las diferentes fechas.

Esta farmacéutica trabaja en la vacuna de la mano con el Instituto Jenner de la Universidad de Oxford.

De las grandes, la siguiente en rendimientos en la bolsa es la francesa Sanofi. Al llevar el precio de sus acciones a dólares, ayer valían 5,2 por ciento más que al cierre del año anterior. La compañía, que trabaja simultáneamente en dos proyectos de vacuna con dos tecnologías distintas viene negociando con la Unión Europea un acuerdo para entregarle al bloque de países 300 millones de dosis.

Por su lado, la acción de la estadounidense Johnson & Johnson ganaba, hasta ayer, 1,4 por ciento con respecto a su precio del cierre del 2019. El comienzo de los ensayos clínicos de esta empresa pueden ser esta semana, y se ampliarían en una nueva fase desde septiembre.

Mientras tanto, los títulos de la mayor farmacéutica del mundo, la estadounidense Pfizer, tienen precios muy similares a los del cierre del año pasado. ayer se transaron 0,25 por ciento por debajo de su precio del 31 de diciembre. Esta compañía anunció que comenzó la última fase de pruebas que incluirá a 30.000 personas, en el proyecto que desarrolla junto a la alemana BioNTech. En cambio, a diferencia de su socia gigante, las acciones de esta biotecnológica europea se han valorizado 150 por ciento entre el fin del año pasado y ayer.

Para otras farmacéuticas de gran tamaño en el mundo, su presencia en la carrera por la vacuna no ha significado un impulso a sus acciones. Del fin del 2019 hasta ayer, por ejemplo, la acción de la británia GlaxoSmithKline (GSK) ha bajado 12,5 por ciento; la de la estadounidense Merck, 12,3 por ciento, y la dela suiza Novartis, 10,8 por ciento.

Una notable caída es la de la compañía china Sinopharm, que pese a estar involucrada en la búsqueda de la vacuna, su acción se ha desvalorizado 34,6 por ciento.

Las empresas que han ganado valorización en las bolsas han tenido picos en las fechas en las que han hecho anuncios importantes sobre los avances. Pero también, durante el año, hubo momentos de caídas. Particularmente el 23 de marzo, cuando los diferentes mercados financieros enfrentaban la turbulencia por la pandemia, se presentaron los peores niveles del año en las cotizaciones de las acciones de Pfizer, Sanofi, GSK y Johnson & Johnson.



El colapso de los mercados por la incertidumbre que generaba el coronavirus y la guerra de precios del petróleo entre Arabia Saudita y Rusia empezó a presionar los precios de las acciones desde finales de febrero, incluidas las de las empresas que buscaban la vacuna. Luego, desde la última semana de marzo vino la recuperación.

