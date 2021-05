Emprendedores tendrán gratis 50.000 kits de presencia en internet

El Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones e iNNpulsa Colombia, Agencia de Emprendimiento e Innovación del Gobierno, se unieron para presentar el programa Nación Emprendedora .CO, una iniciativa que busca contribuir a la transformación digital de las empresas y emprendimientos del país, que cuenta como aliado con .CO Internet.



(Le puede interesar: Las razones para una ronda petrolera en plena transición energética)

A través de Nación Emprendedora .CO se entregarán 50.000 kits de presencia web, de manera gratuita por un año, compuestos por:

Un dominio .CO o dominio.COM.CO. Correo electrónico corporativo asociado al nombre de dominio. Hosting con capacidad de 1GB o equivalente con constructor web profesional.

La iniciativa, habilitada a partir del 20 de mayo de 2021, está dirigida a todas las empresas, Mipymes, emprendimientos y unidades productivas del país.



"Internet debe convertirse en la herramienta de la revolución empresarial en Colombia y Dominio .CO en el sello de calidad de nuestro talento cien por ciento colombiano ante el mundo", expresó Karen Abudinen, Ministra TIC.

(También le recomendamos: 5 claves para aprovechar las oportunidades para compra de vivienda)

Para ser elegidos beneficiarios, quienes se registren, deben cumplir los siguientes requisitos: estar inscritos y activos en Cámara de Comercio y en el sistema de Registro Único Empresarial y Social (RUES) al momento de aplicar a esta convocatoria. Además, no deben tener un nombre de Dominio .CO o .COM.CO.



'Dar el salto a la digitalización es importante para el crecimiento empresarial. Por ello, a través de Nación Emprendedora .CO queremos que 50.000 colombianos empresarios tengan la oportunidad de iniciar la transformación digital de sus negocios, así como su reactivación económica. Los invito a postularse para fortalecer sus empresas y emprendimientos', expresó Ignacio Gaitán, Presidente de iNNpulsa Colombia.

Encuentre también en Economía:

Por falta de combustible, Cerrejón paró su operación

El freno a la economía ya pasa costosa factura de $ 10 billones

Los nuevos multimillonarios que surgieron gracias a las vacunas covid