Cuando todo apuntaba a que el pulso entre Jaime Gilinski y los mayores accionistas de las empresas del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) había llegado a su fin con el cierre de las opas el miércoles de la semana que concluye, el inversionista vallecaucano volvió a sorprender el viernes con una nueva oferta para adquirir una porción adicional que le permita convertirse en el mayor accionista de Grupo de Inversiones Suramericana (Grupo Sura), por encima de Grupo Argos, que tiene el 27,72 por ciento de esta compañía.



Sin duda, el resultado de la opa por Sura, en la que consiguió el 25,25 por ciento, poco menos del mínimo pretendido (25,34 por ciento), no dejó muy satisfecho al inversionista, aunque dicha participación le asegura, al menos, dos puestos en la junta directiva de esta organización.



Y para conseguir ese control, Gilinski está dispuesto a pagar un precio más elevado: 9,88 dólares por cada acción, un 23,3 por ciento más que lo ofrecido en la anterior opa, que era de 8,01 dólares y un 50 por ciento por encima del valor de la acción al cierre del viernes (27.250 pesos).



De ser exitosa esta nueva opa, los inversionistas podrían alcanzar entre el 30,25 y el 31,75 por ciento.



En efecto, la expectativa en torno a la llegada de la familia Gilinski al GEA, con la compra de poco más de una cuarta parte tanto en Inversiones Suramericana (Sura) como en Nutresa, no concluyó con el cierre de las opas esta semana.



Es más, un capítulo más interesante e inquietante está aún por conocerse en este pulso empresarial, dicen algunos analistas, quienes consideran que lo que sigue ahora es una nueva medición de fuerzas en torno a las asambleas de accionistas de ambas compañías, en las que se definirán las nuevas juntas directivas.

En Sura, por ejemplo, entre Argos y Nutresa controlan el 49 por ciento, mientras que en Nutresa los grupos Sura y Argos tienen el 45,2 por ciento. FACEBOOK

Un aspecto no menos relevante será, sin duda, el tono en que se desarrollen dichas reuniones, si habrá o no un buen tono y si los procesos se enmarcarán en un ambiente amistoso y de cordialidad.



“La discusión de fondo es cuál será el tono en que se van a entender, más allá de que este sea un matrimonio a la fuerza, porque si no hay un buen trato, lo más probable es que esto termine afectando el desempeño de las compañías”, dice un experto consultado.



Como se recuerda, esta semana (martes) la familia Gilinski, a través de JGDB Holding S. A. S., adquirió el 25,25 por ciento de Grupo Sura, con lo que asegura, al menos, dos asientos en su junta directiva, pero además la ubica como el segundo mayor accionista detrás de Grupo Argos.



Solamente un día después los Gilinski, esta vez en asocio con el fondo de inversión Royal Group de Abu Dhabi y a través de la firma Nugil S. A. S., dieron otro zarpazo dentro del GEA. Lograron el 27,69 por ciento del capital accionario de Nutresa. Y si bien estuvieron a la mitad del camino de ese 50,1 por ciento al que aspiraban, como mínimo, esa participación también los deja con al menos un puesto en su junta directiva y como los segundos mayores accionistas del que es considerado uno de los grupos líderes del mercado de alimentos procesados en Colombia y Latinoamérica.



A pesar de que los inversionistas tendrán que girarles a los vendedores unos 1.930 millones de dólares (7,7 billones de pesos), el 75 por ciento de ambas compañías seguirá en manos de otras firmas del GEA.



Filigrana política

Con las cargas aún a favor del GEA, a los nuevos accionistas no les quedaría otra salida distinta que comenzar a trabajar con miras a lograr una mayor representatividad en las próximas asambleas de accionistas o que la nueva opa les dé una mayoría, al menos en Sura.



“Será un trabajo de filigrana política”, dice el experto consultado, quien considera que a falta de posibilidades para comprar más participaciones en dichas compañías, Gilinski podrá intentar buscar poderes de representación en las asambleas de accionistas.



“Esto es un proceso de dinámica electoral, en el cual juegan las planchas, los cocientes, los residuos en el que se requiere casi de una alta experticia política”, precisa.



Un reciente análisis de la comisionista Casa de Bolsa señala que, para el caso de Grupo Sura, bajo las actuales reglas de elección de los miembros de la junta directiva, el número que la componen corresponde a siete, de los cuales cuatro deben ser independientes.



Los accionistas con derecho a voto proponen una lista de representantes principales, con sus respectivos suplentes. Luego, las listas propuestas son sometidas a votación en la que el número de acciones de cada tenedor representa el número de votos válidos.



De manera paralela se determina un cociente, el cual sirve para obtener el número de miembros que conformarán la junta dependiendo de los votos que cada lista obtenga.

“Asumiendo que todos los accionistas con derecho a voto son parte del quorum (467’909.675 de votos a junio de 2021), y si se tiene en cuenta que las participaciones de Grupo Argos (30 por ciento), Grupo Nutresa (13 por ciento) y Cementos Argos (6 por ciento) sobre el emisor, el GEA en conjunto tendría la posibilidad de elegir hasta tres miembros”, explican los analistas de a Casa de Bolsa.

Pacto de no agresión

De cómo queden conformadas esas juntas directivas y el ambiente entre sus miembros dependerá mucho el desarrollo de la estrategia de negocios, crecimiento y consolidación de ambas organizaciones.



No se puede olvidar, además, que tanto Sura como Nutresa avanzan en la búsqueda de otro socio no controlante que les permita seguir adelante en esos objetivos de brindarles a sus accionistas mayor rentabilidad.



“El planteamiento de fondo es si antes se acordará una tregua que elimine esos visos de rivalidad y disputa que se sintieron durante las opas y que más bien, con la llegada de los nuevos accionistas, el propósito sea continuar en la línea de encontrar ese socio estratégico y eso lleve a unas desinversiones y a darles más valor a los accionistas”, dice.



El otro escenario posible es que los nuevos miembros de junta comiencen a presionar a la administración desde un principio y en ese sentido el mayor riesgo sería una confrontación entre accionistas que termine causándoles mucho daño a las sociedades, entre otras razones, porque la atención de sus administradores puede desviarse de su objetivo fundamental de crecer las compañías.



Frente a esto, Jaime Gilinski –cabeza visible de JGDB Holding y Nugil– dejó claro en reciente entrevista con EL TIEMPO que, además de su interés de hacer parte de las juntas directivas de Sura y Nutresa, lo que busca es contribuir a mejorar y fortalecer dichas organizaciones con su experiencia y conocimiento no solamente del sector financiero sino empresarial.



“Ahí es donde vemos que podemos generar valor importante para la firma”, precisó, al tiempo que enfatizó en la posibilidad de hacer algún tema conjunto con Grupo Sura o algunas de sus filiales (Bancolombia), teniendo en cuenta que entre sus inversiones también tiene al GNB Sudameris y otras entidades del sector financiero colombiano, pero todo sujeto a aprobación de los accionistas y de las junta directivas.



“... Lo que queremos es apoyar y aportar para que la compañía continúe creciendo y, de alguna manera, en el tema financiero fortalecer todavía más, porque como banquero tengo experiencia internacional en países como Estados Unidos, Europa y Latinoamérica que quisiera aportar a Sura”, enfatizó, en su momento el empresario vallecaucano.



El otro tema clave en el desarrollo de este nuevo capítulo que se inicia en las empresas el GEA es el de gobierno corporativo, específicamente con el tema de sostenibilidad.

Frente a esto, Jaime Gilinski sostiene que “son aspectos muy importantes, los cuales comparto y estamos seguros de que queremos continuar y fortalecer” con su llegada a ambas organizaciones.



No obstante, las directivas tanto de Sura como de Argos le han prestado bastante atención al tema de sostenibilidad en el que consideran tienen avances importantes y de los cuales se sienten orgullosos, algo que no ven muy claro en los nuevos accionistas y temen que puedan cambiar las prioridades con su llegada, así como en lo que respecta al gobierno corporativo.



