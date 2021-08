Unicentro Bogotá invertirá un billón de pesos en nueva torre de uso mixto

Un hotel, un centro de convenciones, gimnasio, espacios de trabajo y vivienda bajo los conceptos de coliving y coworking, así como una azotea (rooftop), hacen parte de los servicios que tendrá la nueva torre que se disponen a construir las directivas del centro comercial Unicentro Bogotá en su costado oriental y que, de cumplirse el cronograma previsto, estaría lista en el 2025.



Este proyecto, concebido como un centro de comercio, hace parte del Plan Maestro de la organización, demandará una inversión de un billón de pesos, adicional a los 1,5 millones de dólares que a la fecha se han destinado a modernizar la infraestructura y los servicios de este complejo comercial que completa 45 años de operaciones.



No es la única apuesta. Camilo Ángel Moreno, gerente de la organización, dice que se meterán de lleno en el negocio de los eventos con la realización de su primera feria automotriz en septiembre, pues la idea, además de consolidarse como una microciudad, es ser un verdadero centro de entretenimiento para las familias y los habitantes de la capital del país.

Camilo Ángel Moreno es el gerente del centro comercial Unicentro de Bogotá desde el 2019. Foto: César Melgarejo

La pandemia dejó muy golpeado el comercio y la economía, en general. ¿Qué viene para Unicentro en esta nueva etapa?

Para nosotros esta fue una gran oportunidad de repensarnos y de hacer las adecuaciones necesarias que veníamos postergando debido a la imposibilidad de realizarlas por el volumen de visitantes diarios que registrábamos. En 2019 sumamos un tráfico de 27 millones de personas.



Creo que también nos dio la posibilidad de pensar qué más haríamos cuando abriéramos y la gente retornara. Al 31 de diciembre del 2020, por ejemplo, teníamos 36 locales desocupados, y al 11 de agosto solo eran 24, lo que está generando un proceso de renovación de marcas, hoy tenemos 27 nuevas; comercios con los que antes no contábamos, pues hace dos años no habían podido entrar por los costos que eso representaba, pero la pandemia ayudó a que el valor de los arriendos bajaran.



También nos permitió remodelar el parque de diversiones de los niños, lo que ha hecho que empecemos a tener un público diferente.



Y ¿qué viene ahora para el centro comercial?

Creo que las ciudades modernas se vuelven microciudades o microespacios, y lo que hemos analizado es que el entorno que afecta Unicentro es una población de más de tres millones de personas (unos 4 kilómetros). Necesitamos que esto se vuelva una microciudad que tenga todos los servicios que necesitan esas personas: supermercados, bancos, droguerías, restaurantes, teatros, centros de entretenimiento, gimnasios; eso es lo que estamos construyendo y hacia donde queremos ir.



¿Cómo lograrán ese gran propósito?

Pensamos hacer una ampliación en el sector oriental del centro comercial (parqueadero), donde tendremos una torre mixta con hotel, centro de convenciones, gimnasio, centro de salud, más comercio, vivienda y oficinas bajo el modelo de coliving y coworking, así como un rooftop (azotea), donde la gente pueda mirar la ciudad y rumbear, para complementar así lo que nos está haciendo falta, porque los centros comerciales son centros de entretenimiento. En las ciudades, la tierra se acabó y lo que se está haciendo es bajar los carros; es decir, se hacen sótanos y encima se construyen edificios que tengan todos esos servicios.



¿Cuánto vale un proyecto de esas dimensiones?

La sola torre puede costar alrededor de 300.000 millones de pesos y todo el Plan Maestro del centro comercial vale un billón de pesos, y para lo cual requeriremos inversión extranjera y local.



Procolombia nos está ayudando en eso. Yo viajo la semana entrante (esta semana) a Estados Unidos a hablar con inversionistas extranjeros, pero también tocaremos puertas de locales porque acá también hay desarrolladores importantes, y lo haremos a través de un concurso.



¿Cuándo estaría lista esta ampliación?

La idea es empezar en el 2022. Ya tenemos una licencia para construir el edificio, tenemos un plan de mitigación y tardaremos unos 36 meses; ese es el gran Plan Maestro de Unicentro.



¿Qué otros aspectos incluye ese gran plan?

Otro de los negocios que comenzamos a explorar es el de las ferias y eventos. Precisamente, del 2 al 11 de septiembre haremos nuestra primera feria del sector automotor, Motorfair, en la que participarán más de 30 marcas de vehículos en un espacio de más de 15.000 metros cuadrados, con pista para pruebas 4 x 4 y en la que Hyundai, Maserati y Opel, entre otras, harán el relanzamiento de algunos modelos.



Tendremos allí una oferta amplia de entidades financieras, pistas para test drive, zonas de entretenimiento. Es decir, queremos volver esto un centro cultural, donde tengamos una experiencia amplia de música, arte, teatro, aprovechando los espacios abiertos que tenemos (parqueadero).



En sostenibilidad vamos a trabajar en todo lo que son desechos, reciclaje, ahorro de energía y de agua, en recursos humanos. Queremos montar zonas verdes y jardines para ayudar a bajar la contaminación, para lo cual disponemos de un terreno de 12 hectáreas en la 127 con 15. En dos meses se iniciarán esas obras.



¿Desde cuándo trabajan en este Plan Maestro?

Desde el 2019, más de dos años y medio; incluso en medio de la pandemia aprovechamos para hacer reparaciones del techo y mejoras en toda la estructura del centro comercial, al tiempo que nos involucramos con la Alcaldía de Bogotá, los ministerios de Salud y de Comercio Exterior, así como con Ace Colombia, para la reapertura de los centros comerciales con tres pilotos que se iniciaron en julio del año pasado.



Nos aliamos con Cine Colombia para operar el primer autocinema del país, el cual fue un éxito porque no solo le daba la oportunidad a las personas de salir, sino que, además, era una experiencia que cientos de jóvenes nunca habían vivido. También hicimos Unicentro al Parking, donde tuvimos comediantes, obras de teatro y misas operando en el área de estacionamiento del centro comercial. Esto nos sirvió para entender cómo podíamos, de una u otra forma, seguir nuestra transformación que empezamos y en la que ya hemos invertido cerca de 1,5 millones de dólares, recursos que son adicionales a los que se destinarán para la ampliación que viene dentro del Plan Maestro diseñado.



