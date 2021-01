ProColombia busca 120 empresas que se animen a exportar vía e-commerce

Mañana vence el plazo para que las empresas colombianas interesadas en exportar sus productos, a través de plataformas como Amazon o eBay, puedan hacerlo con el apoyo y asesoría de ProColombia, que asnunció un cupo para 120 compañías nacionales que quieran emprender su internacionalización vía comercio electrónico.



Según directivas de ProColombia, la duración del programa para las empresas beneficiarias y/o seleccionadas será hasta por un periodo de tres meses contados a partir de la primera reunión de apertura del programa, el cual no aplica para productos perecederos que requieran de una cadena de frío, ni bebidas alcohólicas.



En consecuencia, el programa está dirigido a las compañías de Agroalimentos, Industrias 4.0, Metalmecánica y otras Industrias, Químicos y Ciencias de la Vida y Sistema Moda, con bienes o con servicios con potencial exportador, para vender por medio de un marketplace global.



Las empresas interesadas deberán responder una encuesta a través de:



https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=W0Z6T06IZUCYo7PSnR2geO4DS1ZAX91Crrq9dHhLVHRUOFBFQVNQMEVXSlZDRzkyUFVVOFZTTldWSC4u



También deben enviar los documentos del RUT, el certificado de existencia y representación legal no superior a 60 días, cédula del representante legal, catálogo de productos y una carta firmada por el representante legal donde se especifique la persona de la compañía que estará a cargo del desarrollo del programa.



ProColombia advirtió que el plazo máximo para enviar esta información es el 20 de enero de 2021 a los siguientes correos electrónicos: clnavarro@procolombia.co y pprendas3@procolombia.co



Agregó que, de las empresas que se inscriban, se seleccionarán las 120 que mayor puntaje obtengan en criterios como experiencia exportadora, personal dedicado a temas de e-commerce, cuentas de compensación o cuenta IMC (Intermediarios del Mercado Cambiario), página web, códigos de barra y lista de precios FOB.



“Es sin duda un canal de comercialización que Colombia puede aprovechar mucho más para impulsar las exportaciones no minero energéticas, y ya es una palanca clave en la reactivación económica. A 2022, nuestra meta es generar 12 millones de dólares en exportaciones con 400 empresas nacionales”, manifestó Flavia Santoro, presidenta de ProColombia.



Añadió que, a través de Colombia a un Clic, se han capacitado a más de 2.000 empresarios de 10 departamentos del país con sesiones de formación sobre cómo exportar a través de plataformas digitales, consultoría en cierre de brechas, diseño de la estrategia digital para generar tráfico, y seguimiento a los negocios.



Asimismo, desde que inició la línea de servicio de Colombia a un Clic, en abril de 2019, 100 empresas colombianas tienen una cuenta de vendedor dentro de Amazon y/o eBay, de las cuales 65 ya han logrado realizar ventas. Entre estas figuran compañías de moda como Agua Bendita, Off Corss, Cueros Velez, Didetexco, empresas de cafés especiales como Café San Alberto, Café Quindío, Juan Valdez, Café Hacienda Venecia, Café Mesa de los Santos, entre otras.



Por: Economía y Negocios