Algunas aerolíneas en Colombia continúa monitoreando muy de cerca la evolución de la nueva variante del covid-19 (ómicron) en el mundo y su impacto en la operación aérea, la cual ya comienza a verse afectada con la cancelación de vuelos.



Santiago Álvarez, director Ejecutivo de Latam Colombia, señaló que por el momento la operación de la compañía bajo su mando se mantenía normal.



Sin embargo, advirtió que la variante ómicron “sin duda sigue siendo un riesgo en el corto plazo”, para la operación normal de la aerolínea”.



El directivo también fue enfático al señalar que, ante esa nueva amenaza, mantienen un monitoreo constante sobre la evolución de la demanda y que hasta el momento no han realizado la cancelación de vuelos programados.



En Avianca, otras de las aerolíneas importantes del país, el avance de ómicron tampoco los ha obligado a cancelar sus vuelos hasta el momento.



“Hasta el momento no hemos cancelado vuelos por ómicron. Nuestra operación se desarrolla con normalidad”, precisaron en la compañía aérea, sin ofrecer más detalles.

Hasta las altas horas de la noche de este lunes no había sido posible obtener una respuesta por parte de la Aeronáutica Civil (Aerocivil) en relación con la operación aérea bajo esta nueva coyuntura.



No obstante, la operación aérea en Colombia se ha venido reactivando poco a poco, al punto que su capacidad ya supera el 90 por ciento.



Desde el primero de enero hasta el 31 de octubre de 2021, se han movilizado por vía aérea cerca de 23 millones de pasajeros, de los cuales 17 millones correspondieron a viajeros nacionales y 6 millones a pasajeros internacionales, según datos oficiales.



Lo anterior ha sido posible debido a los estrictos protocolos de bioseguridad que se han implementado en las terminales aéreas y las propias compañías.



En reciente oportunidad, Jair Orlando Fajardo, director de la Aeronáutica Civil, señaló que “producto de nuestra exitosa reactivación, varias empresas aéreas, tanto nacionales como internacionales, han solicitado permiso para aumentar sus redes de rutas, situación que demuestra la confianza en el sector aéreo colombiano. Por tanto, esperamos en el primer trimestre de 2022 superar las cifras de tráfico de pasajeros previas a la pandemia. Tenemos previsto que en ese período el mercado internacional recupere los niveles del 2019”.



La cancelación de vuelos, en el mundo, como consecuencia de la rápida propagación del ómicron, ya comenzó a golpear las acciones de algunas compañías aéreas en el mundo.



Sólo en Estados Unidos, se han cancelado hasta el momento más de 1.000 vuelos, mientras que a nivel global se habla de más de 8.000.



