Así ha cambiado la imagen de estas reconocidas marcas colombianas

En Colombia, existe una gran cantidad de compañías que nacieron en el país hace varias décadas y se fortalecieron rápidamente, pues, gracias a su calidad, se convirtieron en un referente para los colombianos.

A través del tiempo, la imagen de estas marcas ha cambiado drásticamente, sin embargo, su esencia sigue siendo la misma. A continuación, podrá recordar los antiguos logos de las compañías más famosas del país.



(Le puede interesar: Las empresas más innovadoras del mundo para este 2021).

Grupo Bancolombia

El pasado 17 de abril, el Grupo Bancolombia presentó la transformación de su marca, creada para representar una identidad de simpleza, sencillez y transparencia al servicio de las personas.

Facebook Twitter Linkedin

Cambios del logo de Bancolombia. Foto: Bancolombia

Ahora, la imagen del banco adopta el blanco y negro, colores que, según sus directivas, "simbolizan transparencia en el actuar, así como la profundidad y solidez de la marca. A estos se suman trazos con seis tonos que pintan las emociones, intereses, ideales y, ante todo, la diversidad".



Agregaron que el cambio también se reflejará en la tipografía, la música y demás elementos de la marca.



El Grupo Bancolombia tiene una historia de 145 años, en los que ha tenido como propósito ser un motor de desarrollo económico y social para las personas, de acuerdo a su página web.



(En contexto: Bancolombia renueva su imagen; conozca su nuevo logo).

Alpina

Inspirados por los retos que el país tuvo que enfrentar a raíz de la pandemia, esta multinacional colombiana anunció su cambio de imagen en febrero del 2021.



Ernesto Fajardo, presidente de la compañía, le dijo a EL TIEMPO que los cambios del 2020 llevaron a que Alpina le preguntara a la gente "qué les preocupa, qué productos requieren” y, así, hacer ajustes que les permitiera acercarse a esas necesidades.

Facebook Twitter Linkedin

Logo de Alpina. Foto: Alpina

Para elegir el logo, “se hizo un ejercicio con miles de personas de cómo querían que fuera y hubo tres elementos coincidentes: el monte suizo Matternhorn, el medallón y la letra cursiva”.



Aunque su imagen no ha cambiado tanto con el tiempo, en los 75 años que lleva operando en el país, ha sido ejemplo de innovación, tanto artesanal, como industrial y científica, según lo indica su sitio web.



(Al respecto: Alpina fija plan de inversiones y renueva su imagen).

Cerveza Águila

La cerveza que ha acompañado por más de 100 años a los colombianos, bajo el lema de ‘Imagen sin igual, sabor siempre igual’, tuvo un cambio de imagen en su etiqueta en febrero del 2019.

Facebook Twitter Linkedin

Logo de Cerveza Águila. Foto: Cerveza Águila

La revista ‘Portafolio’ informó que, con esta evolución de imagen, la marca buscaba conquistar nuevos espacios y públicos. De igual manera, se proponía volverse la cerveza ícono del país y un referente nacional a nivel mundial.



“Los íconos de Colombia han evolucionado a través de los años sin perder su esencia y la cerveza de los colombianos no se podía quedar atrás. Cerveza Águila evoluciona en su imagen para convertirse en una marca más moderna, pero sin perder el sabor tradicional que siempre la ha representado”, afirmó Andrés Ospina, director de Cerveza Águila.



Con el 42 % de participación en el mercado, Cerveza Águila se sigue consagrando como la marca preferida de los colombianos y la novena más valorada en América Latina, según el informe Brandz de 2018.

Postobón

Esta compañía de bebidas no alcohólicas acompaña al país desde 1904 y, según se relata en su página web, es la empresa con capital 100 % colombiano más grande en ingresos en este sector.



Actualmente, cuenta con más de 35 marcas gaseosas y 250 referencias, entre las cuales se destacan las marcas Colombiana, Jugos Hit, Tutti Frutti, Mr. Tea, Agua Cristal, H2Oh!, entre otras.



A lo largo de los años, el color de su logo no ha tenido grandes cambios, sin embargo, pasó de poner la palabra delimitada por un cuadrado a poner el nombre sobre un ‘chorro de gaseosa’.



(Le recomendamos: Febrero registró crecimiento de la industria y el comercio).

Facebook Twitter Linkedin

Logo de Postobón Foto: Postobón

Frutiño

Desde finales de los años 80, esta marca ha acompañado a los hogares colombianos y se ha convertido en el principal referente del país en la categoría de refrescos en polvo.



En cuanto a su publicidad, ha sido reconocida por la originalidad de sus piezas gracias a que suele invitar a figuras del deporte y el espectáculo. En sus comerciales, han pasado famosos como René Higuita, Juanes, Sebastián Yatra y Manuel Turizo.



En cuanto a su presentación, no ha tenido cambios mayores, sin embargo, se cambió su tipografía ubicada en la parte frontal del empaque.

Facebook Twitter Linkedin

Logo de Frutiño Foto: Frutiño

Café Águila Roja

Bajo el lema de 'tomémonos un tinto, seamos amigos', esta compañía se creó en 1930, con su primera sede en la ciudad de Cali. Es famosa por promocionar lo mejor del café colombiano.



A través de los años, se ha distinguido por sus comerciales de Navidad, que siguen utilizando la misma canción. También es recordada por su personaje, que es un granito de café.



Aunque su logo no ha cambiado (sigue siendo una taza de café con un águila en la parte inferior), el granito de café sí ha tenido una gran evolución.

Facebook Twitter Linkedin

Logo de Café Águila Roja Foto: Café Águila Roja

Ramo

Esta compañía, dueña de populares productos como el 'Chocoramo' y el 'Gansito', lleva 70 años de operación en el país y, en el 2018, anunció su cambio de imagen.

Facebook Twitter Linkedin

Logo de Ramo. Foto: Productos Ramo

“Con esta movida, no buscamos revolucionar la identidad, sino renovarla, que el consumidor se dé cuenta que Ramo se modernizó, pero que no sienta que la marca que tanto conocen, cambió radicalmente”, dijo Ricardo Obregón, presidente de la Junta Directiva de Productos Ramo, según informó 'El Heraldo'.





Por esta razón, no hicieron un cambio radical en el diseño de su logo, sin embargo, la tipografía y el rombo rojo, característicos de la marca, fueron renovados.



(Puede leer: Aplicaciones colombianas, realidad en el sector inmobiliario).

Lea más historias

- Cine Colombia no aceptará efectivo en la primera etapa de reapertura



- Las tres estrategias para darle impulso a la industria gastronómica

Tendencias EL TIEMPO