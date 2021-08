Crecimiento económico del segundo trimestre estará entre 13 y 15 %: Duque

Tras reconocer el esfuerzo que tanto los empresarios, Gobierno y el país en general han hecho para superar la actual coyuntura de pandemia y recuperar el terreno perdido en materia económica, el Presidente Iván Duque le dijo al empresariado colombiano, durante su discurso de clausura en el 6.° Congreso de la Andi, que confía en que el crecimiento del segundo trimestre del año rondará entre el 13 y el 15 por ciento. "Si no hubiese sido por el paro y los bloqueos, ese crecimiento hubiese sido mayor", enfatizó.



(Lea también: Estas son las empresas que dejó Carlos Ardila Lülle)

Son los cálculos y estimaciones que han hecho el equipo económico del Gobierno, ad portas de que se conozca la cifra del desempeño de la economía del país en esa segunda parte del año y que revelará la próxima semana el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).



Gracias a esos esfuerzos, dijo el Mandatario, este año la economía del país registrá un crecimiento en su producto interno bruto (PIB) del 7 por ciento, ayudado por un proceso de vacunación que ya apunta a los 35 millones de colombianos que han recibido el biológico, pero también, gracias a las inversiones en distintos frentes y a las ayudas sociales que se han hecho durante esta compleja coyuntura de pandemia que ha vivido Colombia y el mundo.



"Colombia tiene una clase empresarial pujante, trabajadora resiliente y capaz de reponerse a toda adversidad y así ha quedado demostrado", señaló el Presidente Duque.



También se comprometió ante los empresarios no solo a recuperar los recursos del anticipo entregado a la Unión Temporal Centros Poblados dentro del contrato firmado para para conectar a internet a 7.000 colegios en veredas y zonas rurales de 15 departamentos del país por 1,07 billones de pesos, sino también de llevar ante la justicia a los responsables de este hecho de corrupción, pues en su opinión a Colombia no se le puede burlar de esta manera.



El Presidente Duque recordó que la lucha contra la corrupción ha sido una de las banderas de su Gobierno y por eso no dudará en que se aplique la ley a quienes traten de burlar al país.



Noticia en desarrollo...