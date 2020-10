Pandemia no ha frenado expansión de Decathlón que abre octava tienda

La pandemia no ha sido obstáculo para que la tienda francesa de artículos deportivos, Decathlón, que completa tres años en Colombia, continúe con sus planes de expansión en el país, con una inversión por encima de los 30 millones de dólares.

Este viernes abrirá su octava tienda en el país, en el Centro Comercial Fontanar, en Cajicá, a unos 27 kilómetros de Bogotá. Este nuevo local se suma a los tres que tiene en la capital del país, dos en Medellín, uno en Cali y otro más en Barranquilla.



El Eje Cafetero y Bucaramanga siguen en la lista de regiones a donde quieren llegar, al tiempo que abrirán más tiendas en las ciudades donde ya están para reforzar su presencia, dijo Augusto Félix, saliente director ejecutivo de la organización francesa en Colombia, en entrevista con EL TIEMPO tras indicar que, además, trabajan en alianzas con otras marcas, incluso, pronto anunciarán una para venta de seguros.

¿Cuál es el atractivo de esta nueva tienda?

La tienda tiene dos especificidades: primero, una entrada propia directa desde el parqueadero por temas de eficiencia y seguridad, pues la gente ya no quiere permanecer tanto tiempo en el local sino que compra lo que necesita y se va. Así, el cliente parquea cerca de la tienda que está ubicada en medio de la Sabana de Bogotá, un lugar donde hay muchas infraestructuras para hacer deportes como el golf, tenis, ecuestres.



Es un espacio de unos 3.000 metros cuadrados con segundo piso, donde haremos eventos, contaremos la historia de nuestros productos, el desarrollo que hay detrás de cada creación. También hay espacios para las pruebas de los productos que vendemos con el fin de que los clientes puedan experimentar directamente cada implemento deportivo. Es casi un ‘show room’.



¿La pandemia frenó los planes de expansión de la marca en Colombia?

Todas nuestras aperturas hacen parte del plan que nos trazamos desde un comienzo. La de Arcadia (Medellín) la queríamos abrir en el inicio de abril, pero la pandemia retrasó las adecuaciones de la tienda, por eso tocó correrla para julio. Igual ocurrió con la de Fontanar que abrimos este viernes. La pandemia impidió acelerar las adecuaciones, y esperamos un poco para saber cómo sería la reactivación de la economía. Vemos que con la reapertura de la actividad económica en septiembre y del turismo, los clientes tienen planes para viajar, para hacer deporte, están comprando muchos productos relacionados con deportes náuticos, vestidos de baño, kayak, senderismo, bicicletas…



Vienen, entonces, más aperturas...

Desde luego, la pandemia no ha cambiado en nada nuestros planes de expansión en el país. Todo lo contrario, lo que hemos visto en las cuarentenas estrictas es que, justo después de las necesidades básicas de comer, dormir, y de convivir con otras personas, hay la necesidad de hacer actividades físicas deportivas y esto en un país como Colombia cada vez hay oportunidades, momentos e infraestructuras donde se puede practicar algún deporte.



Estamos convencidos de que, a través de nuestra empresa, hacemos más accesible el deporte a muchas personas ofreciéndoles productos de buena calidad, útiles y sencillos de usar. Estamos convencidos de que podemos ir más allá de las cuatro ciudades donde hoy estamos, por eso ya retomamos las negociaciones con unos proyectos que se habían parado en estos meses, en el Eje Cafetero, donde podemos tener una tienda clásica. También retomando contactos en Bucaramanga y vamos a reforzar nuestra presencia en las ciudades donde estamos y donde podemos ver que podemos tener nuevas tiendas.

Estamos a punto de firmar otro acuerdo con una empresa de servicios de seguros para bicicletas, que nos parece interesante. En pocos días daremos más detalles de esta alianza

¿A cuánto asciende la inversión en estas tiendas?

Amarilo, que es el dueño del local en Fontanar, nos lo entregó en obra gris y en adecuaciones hemos invertido entre 3 y 5 millones de dólares. En total la inversión en los ocho almacenes, una tienda ‘fantasma’ que despacha las compras que se realizan por internet y una bodega de 23.000 metros cuadrados en Cartagena, desde donde se surte de mercancía a las tiendas en Colombia y se despacha hacia México, Chile y Estados Unidos, asciende a más de 30 millones de dólares.



¿Qué otras alianzas, además de la reciente con Canarian, que elabora patines, están previstas?

Por el momento el único acuerdo firmado es con esta marca de patines, que para nosotros es como un plan piloto para ver cómo podemos hacerlo, pues no es nuestra política trabajar con otras marcas y ofrecerlas a los clientes que están acostumbrados a nuestros productos propios.



Pero, estamos a punto de firmar otro acuerdo con una empresa de servicios de seguros para bicicletas, que nos parece interesante. En pocos días daremos más detalles de esta alianza y estamos investigando con otras marcas muy notorias en el país que pueden tener complementariedad con Decatlón y su oferta.



La idea es proponer productos o servicios en deportes donde no tenemos muchos artículos y que tengan una oferta que estén adaptados al mercado colombiano. Todo lo que esté relacionado, por ejemplo, al béisbol, pues no tenemos una oferta que les permita a los apasionados de este deporte encontrar sus productos en nuestras tiendas, ahí hay una gran oportunidad.



¿Cómo se comportan las ventas en este momento?

En Colombia hemos vivido varias etapas. Solo teníamos la tienda virtual al servicio durante la cuarentena donde logramos multiplicar casi por 10 lo que estábamos haciendo antes de la pandemia. Luego se reactivó la economía con algunas diferencias entre ciudades en restricciones de horarios y clientes hasta final de agosto y desde septiembre ya nos ajustamos dentro de nuestros históricos y eso es buena señal.



Los fines de semana se complica un poco por el tema del aforo, pero vamos mejorando poco a poco en las tiendas, la gente ya tiene planes a medida que se normaliza la situación para vacacionar o retomar ciertas actividades deportivas.



Por: Carlos Arturo García M.

En Twitter: CarlosGarciaM66

artgar@eltiempo.com