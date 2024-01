Protela, compañía textil que se la juega con el fútbol para aumentar sus exportaciones

Con la firme convicción de que el fútbol seguirá siendo un deporte que no solo convoca a millones, sino que, además, se consolida como un negocio de gran crecimiento y proyección, Protela, la compañía colombiana con más de 73 años en la industria textil, estima que este 2024 será un año en el que se pueda recuperar la dinámica que no se vio en el 2023, pues no en vano con la tela que produce se elaboran las camisetas de las selecciones nacionales de fútbol de Colombia, Perú, Chile, Argentina, de los equipos de la MLS, Boca Juniors, River Plate, Colocolo de Chile, Sporting Cristal de Perú.



Su presidente, José Santos, en entrevista con EL TIEMPO, habló sobre la actual coyuntura por la que atraviesa la industria textil colombiana, los retos que tiene para lograr que este año se reviertan las cifras negativas de las exportaciones y de la posibilidad de que en Colombia se lleve a cabo una nueva reforma tributaria, lo cual considera un golpe para la competitividad de las empresas del país.



¿Cree que el 2024 será tan complejo como el año pasado?

Este 2024 inicia con una dinámica similar a la del año pasado por lo que las compañías y nosotros, tenemos que ser cautelosos dados los desafíos del 2023 en materia de inventarios. Así que tenemos que ser eficientes, tratar de alivianar las cargas, de ser disruptivos desde la propuesta de portafolio de producto; buscar nuevos mercados, y subsanar, de alguna forma, lo que ha sido la crisis o la contracción en términos de demanda que se ha vivido muy fuerte en Colombia y en un mercado clave para nuestras compañías como es el de Estados Unidos.

¿Dónde están viendo esas oportunidades?

José Santos, presidente de Protela, compañía con más de 73 años en la industria textil.

Para nosotros Estados Unidos sigue siendo un mercado muy importante, igual que para muchas compañías, pero también buscamos consolidarnos en mercados como el mexicano, en Ecuador y Perú, que han sido alternativos y que nos generaron un crecimiento muy relevante el año pasado. Hemos crecido con muchas de las marcas que hoy son importantes y líderes en cada una de las categorías de mercado, en ropa de control, de descanso, en ropa interior, en ropa de baño, entre otras líneas. Ese mismo trabajo lo venimos haciendo hoy con muchas compañías que vemos que tienen un gran futuro, que están en manos de emprendedores que nos vienen generando un crecimiento importante, porque de alguna forma las empresas

líderes fueron las que más sufrieron y que nos ayudaron a subsanar el desafío del 2023.



Nosotros vemos un 2024 en términos de comportamiento igual de desafiante al 2023, por eso comenzamos un año mucho más preparados porque de alguna forma veníamos con un 2021 y 2022 donde los crecimientos no solo en esta industria, sino en muchas otras habían sido muy positivos, pero finalmente el 2023 nos aterriza en una realidad clara que ha sido la situación macroeconómica difícil en el mundo con una contracción muy marcada en Estados Unidos, que se ha replicado en todas partes, incluida Colombia.



Con unas exportaciones de la industria textil que caen 10 por ciento, ¿cómo revertir esa tendencia?

Creo que ese es uno de los grandes retos que tiene la industria hoy. Hay optimismo de que el primer trimestre del 2024 será desafiante, pero a partir del segundo trimestre las cosas empezarán a cambiar, esa es la apuesta que, como lo decía, concatenando eso con una estrategia enfocada en abrir nuevos mercados, de ir más de la mano con compañías que tienen proyecciones mucho más ambiciosas nos dan una luz importante para apuntar a que el 2024 nos permitirá lograr ese punto de quiebre y volver a tener crecimiento.



Nosotros tenemos ligado a Protela un negocio de confección que se llama Proíntimo, una compañía que viene con una dinámica importantes, es un negocio de confección para clientes en el exterior de transformación de tela a producto terminado, en el que todo su portafolio de clientes está en Estados Unidos, son marcas de nicho, ahí no tenemos clientes de grandes o marcas monstruosas que nos haga concentrar el riesgo en unos pocos, es más bien una cartera muy amplia con las que tenemos unas proyecciones interesantes.

Proceso de estampación de las telas en Artextil.

¿Cree que Colombia se puede convertir en un 'hub' para la industria muldial, como lo proponen desde el Gobierno?

Creo que es un propósito muy bueno, pero falta un compromiso más fuerte y decisido del Gobierno para ello. Colombia se tiene que vender como país y el clúster textil confección tiene que mostrarse fuerte ante las marcas internacionales. El hecho de haber perdido compañías exportadoras en el sector el año pasado de alguna manera debilita el vernos más atractivos.



Por ejemplo, el denim o el índigo con el que se hacen blue jeans y chaquetas, tenía un clúster importante de exportación, pero el país se quedó con una sola firma que lo produce, pero las grandes maquiladoras o confeccionistas de paquete completo en índigo han ido desapareciendo y eso desencadena, finalmente, que cuando se busca una marca que tiene muchas líneas de producto no haga mucho sentido venir a Colombia solo para confeccionar trajes de baño o ropa deportiva. Si finalmente esa compañía que tiene diferentes líneas de producto puede encontrar en Colombia diversificación en la oferta de telas de control, de ropa interior, de vestidos de baño, de índigo, de telas de algodón para ropa exterior, y de igual forma, también un clúster de confección donde hay plantas especializadas para hacer cada uno de esos tipos de prensa, pues finalmente será mucho más fácil que esas compañías vengan a Colombia.



Ahí nos ha faltado un trabajo mancomunado entre los gremios, ProColombia, la empresa privada y el Gobierno con capital, subsidios para fortalecer la fuerza emprendedora que tienen hoy muchas de estas compañías que finalmente son grandes, pero que que no nos ayudan a cambiar la historia en términos de clúster, porque al final del día están todos construyendo marca y n estamos atrayendo las marcas internacionales a que vengan y nos compren onfección en el País.

La posibilidad de una nueva reforma tributaria les preocupa...

Absolutamente. Creo que la el sector privado no puede con una reforma más. El solo hecho de un incremento salarial del 12 por ciento aporrea de forma sustancial el P&G de las compañías, la empresa privada no puede con un impuesto más porque eso nos nos hace perder competitividad. Por ejemplo un empresario italiano que tienen una marca de trajes de baño y me comentó que la tela en Europa sale es más económica que Colombia, y la explicación es que hemos tenido que asumir una gran cantidad de cargas impositivas adicionales, el gasto en servicios públicos y la gasolina, entre otros, hace que nosotros todos los días perdamos competitividad, independiente de que las materias primas han ido regresando a sus precios normales.



Las medidas que ha tomado el Gobierno de alguna manera están contribuyendo a que las compañías sean más competitivas, sino que estas tienen que buscar la manera de ser más eficientes desde lo financiero, y eso conlleva a que uno tenga que buscar herramientas de austeridad que desvían la atención del empresario de pensar cómo abrir nuevos mercados.

Esa búsqueda de mayor competitividad exige grandes inversiones, ¿cómo están proyectadas las de Protela?

Al ser proveedores de marcas internacionales deportivas fuertes como Adidas, tenemos que cumplir con ciertos estándares, todo el producto que les hacemos es con hilo en poliéster reciclado y pasa por un proceso productivo independiente, lo que nos exige prepararnos e invertir para estar certificados. En los últimos dos años hemos hecho una inversión fuerte que asciende a los 40.000 millones de pesos, muy concentrada en el 2022, terminando en el 2023, con la que buscamos tener un perfil de maquinaria que fuera mucho más eficiente y generara ciclos productivos más cortos, con menor uso del agua y de los recursos, pero que igual nos pusieran al día en términos de competitividad y transformación.



Este será un año más tranquilo en términos de inversión, porque hemos invertido 10 millones de dólares en promedio en los últimos dos 2 años y hemos puesto la compañía en un nivel alto competitividad para los desafíos que enfrentamos.

Y los mercados donde esperan fortalecerse...

México tuvo crecimientos súper importantes para nosotros en 2023, por encima del 50 por ciento en términos de exportaciones, Brasil se ha convertido también en un mercado importante donde tuvimos crecimientos del ciento por ciento, mientras Ecuador continúa siendo interesante.



De alguna manera el negocio deportivo nuestro en Estados Unidos se mantiene porque estamos capturando nuevas fuentes de negocio. Estamos muy metidos en el mundo deportivo, en el negocio de fútbol, pues elaboramos la tela para las camisetas de todas las selecciones nacionales de Colombia, Perú, Chile, Argentina, de todos los equipos de fútbol de la MLS, Boca Juniors, River Plate colocó lo de Chile, Sporting Cristal de Perú. Digamos que el negocio de alguna forma nos ha permitido, con el crecimiento que tiene el fútbol, que no se ha visto afectado por la crisis mundial, protegernos y mantenernos y en 2024 hay Copa América hay bastante actividad y eso ayuda bastante.