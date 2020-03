Arturo Calle les pagará a empleados tras cierre indefinido de tiendas

Mediante un comunicado de prensa, la compañía de moda masculina Arturo Calle anunció el cierre de todas sus tiendas y fábricas, a nivel nacional, por la emergencia sanitaria que vive Colombia por cuenta del nuevo coronavirus.

"Por primera vez en estos 53 años de trayectoria, haremos un alto en el camino para resguardar la vida de nuestros colaboradores, nuestros clientes y de todos los colombianos presentes en nuestro entorno", se lee en el comunicado.

Según la compañía, con esta medida quiere dar ejemplo de asumir los protocolos dictados por las autoridades para mitigar la propagación del virus.



"Nos estamos protegiendo para volver a empezar (...) Quiero hacer un llamado a todos los colombianos para que unidos y con toda la energía que requerirá un nuevo despertar volvamos con todo nuestro empeño a seguir construyendo patria".

Arturo Calle hoy cierra sus tiendas y su fábrica, pero continuará pagando los salarios de 6.000 empleados directos y 18.000 indirectos. Estos son gestos que no vamos a olvidar.



Don Arturo, allá estaremos comprando las corbatas cuando todo pase.



¡Gracias! pic.twitter.com/3OXIlTxJbX — Carolina (@Caromunozb) March 20, 2020

En charla con EL TIEMPO, el fundador de la empresa, el antioqueño Arturo Calle confirmó que el cierre de sus almacenes y fábricas es indefinido.

Por dinero no se tienen que preocupar, les consignaremos a sus cuentas FACEBOOK

TWITTER

"El ser humano vale más que le dinero, por eso la decisión no es por unos días, no son 'pañitos de agua tibia', es hasta que el virus desaparezca, que el personal esté seguro y tranquilo, y que el país haya levantado", sostuvo el empresario.



Preguntado sobre qué pasará con los sueldos de sus más de 6.000 empleados, aseguró que no tienen de que preocuparse.



"Nuestro personal, toda la vida, ha tenido contrato indefinido. A algunos les cuadraremos vacaciones y a quienes no, pues no habrá problema: siempre hemos cumplido y en este momento mucho más. Por dinero no se tienen que preocupar, les consignaremos a sus cuentas".



Calle reiteró que "un papel impreso en una tipografía" no lo pone por encima del amor de sus empleados: "Nuestro negocio es la felicidad de nuestro personal".



Tendencias EL TIEMPO