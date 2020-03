Colombia logra primer producto de cannabis medicinal legal

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) le acaba de otorgar al laboratorio Khiron Life Sciences el permiso para elaborar el primer producto de cannabis medicinal legal en el país, lo que de paso hace que Colombia sea líder y ejemplo en la estructuración del acceso seguro e informado del cannabis en Latinoamérica, permitiendo su uso médico en los pacientes que lo requieran.

Así lo hizo saber Juan Diego Álvarez, vicepresidente de asuntos legislativos de la compañía, quien dijo que este proceso tomó más de tres años y no menos de 28 licencias, autorizaciones y aprobaciones por parte de las distintas autoridades del país.



El primer producto farmacéutico disponible en el mercado será prescrito para funcionar como coadyuvante en el tratamiento de síntomas presentes en diferentes patologías como dolor crónico, ansiedad, parkinson y epilepsia refractaria.



"La autorización recibida del Invima es un certificado por buenas prácticas de elaboración y permite que nuestro laboratorio pueda fabricar cualquier producto de canabis medicinal. No es una autorización específica de un producto sino un permiso de laboratorio para que pueda hacer los productos. En esa medida, los que se pueden elaborar son productos farmacéuticos individualizados que, a través de prescripción médica, un paciente puede mandar a elaborar en la compañía, la única autorizada para el manejo del cannabis", explicó el directivo.



Dijo, además, que por el momento solo las clínicas Ilans, ubicadas en Bogotá, están listas para la recepción de solicitudes de los pacientes medicados con este tipo de medicamentos y estarán a cargo de la dispensación del producto farmacéutico y en las siguientes semanas, se anunciarán los demás canales como droguerías.



Dado que en Colombia es, por ahora, la única compañía autorizada para elaborar estas medicinas, esperan atender las necesidades de unos 10.000 pacientes en el próximo semestre, pero a medida que los médicos en el país adquieran cada vez más conocimientos sobre los beneficios de la medicinas derivadas del cannabis, es muy probable que las prescripciones de estas se eleven, con lo cual habrá mayor demanda de los productos por parte de los pacientes que las requieran.



Álvarez señaló que al ser el único laboratorio en el país que cuenta con la certificación del Invima tienen una gran responsabilidad y asumen el reto para que los pacientes en Colombia puedan acceder a estos productos con toda seguridad y confianza.



"No existe en Latinoamérica un país que tenga toda esta articulación y estructura regulatoria, y que la empresa privada haya podido responder y hacer el 'mach' para atender las necesidades de los pacientes es un gran logro. Brasil tiene permisos para importar esos productos, pero no los puede elaborar, porque es algo muy complejo, nosotros tenemos toda la cadena de producción regulada y podemos garantizar el acceso a estos medicamentos en el país", puntualizó el directivo.