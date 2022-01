La declaración del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, en la que calificó como “mafia” al denominado Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), como se conoce de manera informal a Grupo Sura, Grupo Nutresa y Grupo Argos, ha causado rechazo entre el sector privado del país y podría traer consecuencias legales.



“Ellos son carteles en cierta medida, en el sentido de que se asocian para conseguir sus objetivos y muchos no son objetivos honestos”, dijo Quintero en una entrevista concedida a la revista Semana. Y añadió: “Son un grupo de personas, no de empresas, que se tomó de forma hostil unas empresas hace 40 años a través de un modelo cruzado de acciones, que además es irregular y prohibido en el mundo entero, incluido Colombia, que lo que hace es quitarles el poder a los accionistas”.



Tanto Sura como Nutresa y Argos rechazaron las declaraciones de Quintero y dijeron que eran “falsas”, “irresponsables” y suponen una “ofensa” a sus inversionistas, empleados, proveedores y clientes. Incluso, Argos, liderada por Jorge Mario Velásquez, aseguró que están evaluando llevar a cabo acciones legales por injuria, calumnia, pánico económico y cualquier otra a que haya lugar.



Respecto a esta, entre otros, Quintero dijo en la entrevista que operan con una dinámica de una especie de cartel y, en concreto, que Argos “tiene por lo menos cinco procesos y condenas. En Estados Unidos acaban de ser condenados hace menos de un año por cartelización, en Venezuela tienen otro fallo por lo mismo, en Colombia, de la misma manera, y en otros procesos los han perdonado”.

Por su parte, Grupo Sura calificó las declaraciones de “mentirosas” e “irresponsables” con todo el país y, en particular, con los ciudadanos de Medellín y con los miles de empleados de las compañías. “Es de suma gravedad que un funcionario público utilice su cargo para mentir y atacar, sin ningún fundamento, a personas y entidades que por mandato constitucional debe proteger, con imputaciones deshonrosas y la falsa afirmación de incurrir en ilegalidades, agravadas por provenir en este caso de quien ostenta el cargo de alcalde”, resaltó la compañía, liderada por Gonzalo Pérez.



Grupo Nutresa dijo que las afirmaciones del alcalde faltan a la verdad y constituyen un “ataque malintencionado” que pudiera deteriorar su reputación y la confianza, no solo en su organización e inversiones, sino del mercado de valores de Colombia, hecho que puede generar graves impactos económicos.



Y es que hay que recordar que toda esta situación ocurre cuando faltan un par de jornadas para que finalicen las ofertas públicas de adquisición (opa) que la familia Gilinski lanzó por Sura y Nutresa. Con las aceptaciones que hay, estos ya logran el 15,58 por ciento y el 13,84 por ciento de estas compañías, respectivamente.

En ese sentido, Argos hizo hincapié en que estas declaraciones pueden incidir negativamente en la percepción de los inversionistas nacionales e internacionales, al ser “falsas y engañosas”.



¿Control de EPM?

El alcalde Quintero también aseguró en la entrevista que durante los últimos 20 años, Empresas Públicas de Medellín (EPM), a través de su junta directiva y con gerentes “puestos por ellos, se convirtió en una empresa más del GEA”.

Ante ello, los tres grupos implicados, Argos, Nutresa y Sura, dijeron por separado que ninguno de sus trabajadores ha sido miembro de la junta directiva de la empresa que tiene capital del municipio de Medellín y que nunca la han controlado.



“Grupo Nutresa nunca se ha tomado ni ha controlado a EPM, no percibe ningún tipo de renta de parte de esa empresa, ninguna persona ha participado en representación de Grupo Nutresa en su junta directiva, y ningún empleado de EPM ha llegado allí por solicitud de Grupo Nutresa. La relación de Grupo Nutresa con EPM es del tipo cliente-proveedor”, sostuvo la compañía, liderada por Carlos Ignacio Gallego.

Apoyo empresarial

Además de los tres grupos afectados, también salieron al paso de esta polémica otros miembros del empresariado tanto antioqueño como nacional como Proantioquia, la Andi o el Comité Intergremial de Antioquia, entre otros. Todos rechazaron las declaraciones realizadas por Quintero en las que se tildó de “mafiosos” al GEA.



“Esparcir una narrativa con falsedades y engaños, con el único fin de beneficiar a una agenda propia y no para el bien común, es muy peligroso porque destruye el capital social y fractura la necesaria confianza en la que pierden el progreso, la democracia y la sociedad entera”, sentenció Proantioquia.

Esta es nuestra posición frente a las recientes declaraciones del Alcalde de Medellín Daniel Quintero. pic.twitter.com/D0GNKc72wi — Proantioquia (@Proantioquia1) January 9, 2022

Del mismo modo, Nicolás Posada López, director del Comité Intergremial de Antioquia, rechazó las “falsedades” y “manipulaciones” del alcalde que buscan “destruir” lo que todos han construido. “Daño le hace a Medellín un gobernante lleno de odio y rencillas personales”, dijo Posada, al asegurar que esta semana habrá una reunión entre los 36 gremios económicos afiliados.



En redes sociales, también fueron varios los que mostraron su apoyo al GEA. Uno de ellos fue Bruce Mac Master, presidente de la Andi, quien escribió: “Totalmente inaceptable la posición de un funcionario público que deliberadamente incurre en falsedades y manipulaciones para producir daño a organizaciones empresariales y miles de familias que son parte fundamental de las mismas. Atacar empresas es atacar al empleo”.



Otra de las reacciones fue la de Ricardo Sierra, CEO de Celsia, quien dijo que lleva en el GEA más de 25 años y pensaba superadas las épocas del “embate de la violencia, narcotráfico, ataques bajos y rastreros de todo tipo, pero esto supera en bajeza lo vivido”.



¿Matoneo a lo privado?

Incluso, el presidente Iván Duque dijo ayer a través de su cuenta oficial de Twitter, pero sin mencionar a Quintero, lo siguiente: “El matoneo de políticos a la iniciativa privada, a los emprendedores y a las empresas es propio de los métodos fracasados del socialismo del siglo XXI. No a la estigmatización empresarial, ni a las expropiaciones, ni al odio de clases que ha arruinado varios países de la región”.

El matoneo de políticos a la iniciativa privada, a los emprendedores y a las empresas es propio de los métodos fracasados del Socialismo del Siglo XXI. No a la estigmatización empresarial, ni a las expropiaciones, ni al odio de clases que ha arruinado varios países de la región. — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) January 10, 2022



Antes, el expresidente Álvaro Uribe, jefe del Centro Democrático, también se había referido al tema diciendo: “¡Cuántos venezolanos quisieran tener las empresas y los empresarios que el alcalde de Medellín ofende a menudo! Los resentidos socialistas y sus colaboradores esconden su corrupción y sus fracasos con descrédito calumnioso a la actividad privada y a defensores de la democracia”.

Motivo del retiro de EPM de la Andi

Empresas Públicas de Medellín (EPM) no continuará siendo miembro de la Andi. Según explicó la compañía, la decisión de no renovar su membresía para el 2022 se tomó tras realizar un análisis interno de costo-beneficio. Y declaró que el año pasado pagó por concepto de cuota de sostenimiento la suma de 250 millones de pesos.



Además, recordó que esta no es la primera vez que se sale, pues en el 2016, “bajo otra administración”, también tomó esta misma decisión “luego de un análisis de afiliaciones y asociaciones”.



Esta explicación se da días después de rumores que relacionaban su salida con los encontrones de Mac Master y el alcalde de Medellín por el manejo que se le está dando a la compañía. “El grupo no comparte las especulaciones que se han dado con su retiro”, afirmó.

