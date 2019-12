La aplicación con la que cualquier persona puede aprender a invertir

Que las inversiones en la bolsa dejen de verse como un asunto que solo le compete a los empresarios y se conviertan casi que en una buena práctica de las personas para asegurar sus metas, ya es una realidad que los avances digitales permite explorar.



Así lo aseguró a EL TIEMPO el equipo de Tyba, una aplicación que llegó este último trimestre del año al mercado colombiano con el fin de asesorar, por medio de una plataforma (app), a las personas que quieran adentrarse en el mundo de las inversiones.

"Tras un proceso de transformación decidimos que le apostaríamos a Tyba como una manera de acercar a la gente al mundo de las inversiones y enseñarles que incluso con pocas cantidades de dinero es mucho lo que se puede lograr", explicó a este diario Valdemaro Mendoza, cofundador de Tyba. El empresario se refiere a Credicorp, la ya tradicional compañía financiera latinoamericana.



Según Mendoza, la creación de esta herramienta digital llegó tras un proceso de transformación y deliberación de Credicorp, donde la conclusión de sus socios fue que debían apostarle a un negocio que trascendiera los límites financieros y democratizara más las inversiones.

Así, cualquier persona que se trace metas como invertir para lograr la cuota inicial para comprar una casa, obtener ingresos para sus estudios e incluso pagar el viaje de sus sueños, puede asesorarse con el equipo de Tyba que está respaldado por expertos financieros que, por medio de la aplicación, estarán disponibles para guiar y resolver las dudas de los usuarios.



Por su parte, Andrés Rodríguez Escobar, gerente de mercadeo y ventas de Tyba, explicó que la app permite entregar a las personas un portafolio que sea acorde con su perfil de riesgo y a sus metas de inversión.

"La ventaja es que todo está a la mano, a un click en su celular, con la mejor asesoría para ese proceso de aprendizaje de cada quien en el mundo de las inversiones, además de ser totalmente transparente con las reglas de juego y los costos detrás de cada inversión", dijo.



Ambos directivos coinciden en que los pasos para acceder y navegar por la aplicación fueron diseñados para ser simples y fáciles de manejar.



"Esto lo que hace es eliminar esa presencia física que las personas deben hacer para poder empezar a invertir. En muchas ocasiones se requiere de dos y tres visitas al lugar seleccionado para comenzar con el proceso. Mientras tanto en Tyba no son más de 10 minutos, desde que la gente descarga la aplicación, hasta que envía su inversión", añade.



La asesoría correcta



"Lo que hemos tratado de ayudar a las personas a entender es que el riesgo no es binario. No es: o tengo riesgo y voy a perder todo mi dinero, o no tengo riesgo y no lo voy a perder. Una frustración común que encontramos es que la gente tiene dinero en su cuenta de ahorros y que no retira por miedo a perderlo, pero lo que no se dan cuenta es que ya lo están perdiendo contra la inflación, por lo que su dinero vale menos cada día y la única forma de evitar que se pierda es ponerlo a trabajar", complementa Mendoza.

¿Qué se debe hacer para invertir con Tyba?

Lo primero que se solicita es descargar la aplicación y contestar unas preguntas. Con ellas se calcula el nivel de riesgo que la persona puede tomar y de ahí se le pregunta a las personas cuáles son las metas que quieren lograr para que se le pueda entregar un portafolio acorde a sus tiempos estimados para lograrla.



¿El costo? 100 mil pesos es el tope mínimo de inversión de Tyba, que además no cobra por ninguna transacción dentro de la plataforma, más allá de la comisión de los fondos que va de 1,3% hasta un 2%.



"La decisión nuestra de no cobrar las transacciones, tanto de ingreso de fondos, como de retiros, tiene mucho que ver con ser congruentes con esa promesa de permitirle al cliente invertir a partir de costos bajos", finaliza Rodríguez Escobar.

Un portafolio variado

Si bien Tyba está concentrado en que las personas que quieren dar ese primer paso hagan su inversión por medio de la plataforma, también se está pensando en un espacio para esas personas autodirigidas que no requieren del total acompañamiento de la empresa, pues ya han tenido algún tipo de contacto con el mundo de las inversiones.



"Se llama el 'Solo quiero invertir' y es uno de los productos que estaremos lanzando en los próximos seis meses", anticipó a El Tiempo el equipo de Tyba.





