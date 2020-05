Andrés carne de res y otros 22.000 restaurantes, en aprietos

22.000 de 90.000 restaurantes en el país estarían ya en quiebra y la suma entre todos sobrepasa el billón de pesos, sin que se hayan salvado de la ola ni siquiera restaurantes tan grandes y exitosos como Andrés carne de res.



Así lo sostuvo Guillermo Gómez Paris, presidente ejecutivo nacional de Acodres, gremio de restaurantes de Colombia. He aquí sus escalofriantes cuentas y problemas.

Las pérdidas de Andrés carne de res, ascenderían a más de 100.000 millones de pesos, según confirmó el dueño del sitio, en una entrevista con la revista Semana.



Gómez, por su parte, explica que "Andrés es un negocio especial, era turístico, de creatividad, de experiencias, con artístas, la mayor cantidad de clientes son extranjeros".



Al decir de Gómez Paris, los restaurantes en quiebra representan el 24 % del sector pues, según sus cálculos, bastan 15 días para que estos negocios se vayan al traste, porque son las empresas con la caja más frágil. La naturaleza de este modelo hace que "no se pueda reemplazar a la gente por robot; los arriendos están entre 5 y 120 billones; estamos haciendo domicilios, pero esto solo equivale al 14 % de los ingresos".



Entre tanto, los costos, pese a la crisis, siguen siendo los mismos. Es el caso del arriendo que, en ciudades como Cartagena, los locales del centro histórico pueden costar 50 millones de pesos o más; o en Bogotá hay zonas de alta valorización para el tema comercial, como Quinta Camacho o el Parque de la 93. Allí, "los dueños de los locales prefieren tenerlo vacío en vez de reducir costos aceptando que es un momento de energencia económica por la pandemia", agregó Gómez.



Desde esa perspectiva, si bien el alivio de cero IVA a los arriendos, establecida por el Gobierno, alivia en algo, no es suficiente para paliar la gran afectación que tiene el sector.



Agrega que, por el esquema de negocio de los restaurantes, entregar el local sería altamente costoso, puesto que los contratos se pactan a 5 años o más, lo que haría que la multa, con la medida que ha anunciado el Gobierno, de pagar solo la tercera parte, aún resultaría costosísima.



Para Gómez, la medida aplicada por el Gobierno, de subsidio a la nómina, llegó tarde para ellos, que no pudieron sostener por mucho tiempo la inactividad desde el inicio del confinamiento, por lo cual, están pidiendo medidas adicionales para evitar que se siga afectando este sector de la economía que es altamente generador de empleo.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS

Las cifras

De acuerdo con las cifras reveladas por el presidente de Acodres, este sector movió en el 2019 8,4 billones, genera 700 mil empleos directos, pero en la actualidad llevan ya 160.000 puestos de trabajo destruidos