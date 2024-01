‘Un debate que incluya a empresarios daría confianza a los actores económicos’: Andi

En nuestra tarea de trabajar por la competitividad y de ver las oportunidades para Colombia, hemos hecho la labor de identificar los espacios de construcción de país pertinentes para tener un futuro optimista. También hemos identificado algunos obstáculos que no han permitido lograr las condiciones necesarias con miras al crecimiento esperado por todos.



Como resultado de ese trabajo, entregamos el documento de análisis de lo acontecido en el 2023 y proyecciones para el 2024: ‘Balance 2023 y Perspectivas 2024 Andi’.



El 2023 fue complejo para la economía colombiana, con resultados

extraordinariamente bajos en muchos sectores y en la economía como un todo, lo que nos enfrenta a grandes retos no solo en el 2024, sino a futuro.



Fue el primer año, sin contar el 2020 de la pandemia, en el que se estima pudo haber desaceleración económica en un semestre desde hace más de 20 años. El entorno macroeconómico evidenció un grave enfriamiento en la demanda, incertidumbre, baja inversión, volatilidad en los mercados y se agudizó la inseguridad.



Se suma un entorno internacional con turbulencias geopolíticas y geoeconómicas. En 2022, la invasión de Rusia a Ucrania desestabilizó la economía por las disrupciones causadas en las cadenas globales de valor. En 2023, se escaló el conflicto entre Israel y Hamás poniendo en jaque la “estabilidad” diplomática de naciones de occidente con el mundo árabe.



Ante este escenario los bloques económicos vuelven a cobrar importancia, es primordial encontrar formas de ser parte de las cadenas globales de valor y no permitir el comercio desleal. Hay que actuar estratégicamente.



Pronósticos cumplidos

El bajo desempeño se vio reflejado en caídas en la demanda agregada, una industria que registra contracciones durante ocho meses consecutivos, un comercio que no logra reanimarse. Foto: MinComercio

En Colombia, al finalizar el 2022 preveíamos una tasa de crecimiento que desde la Asociación Nacional de Industriales (Andi) proyectamos entre el 0,5 por ciento y el 1 por ciento, la cual era significativamente menor a la proyectada por todos los otros analistas.



Infortunadamente, nuestros pronósticos se cumplieron. Eran evidentes tres fuentes recesivas: 1) la persistente inflación, que tiene causas no explicadas solo por aumentos de demanda, frente a la cual la política monetaria sería ineficaz, pero cobraría sus efectos en crecimiento; 2) el retraso en las políticas anticíclicas del Gobierno y su baja ejecución; 3) los devastadores efectos de la reforma tributaria que se encarnizó con la inversión y tuvo un efecto de crowding out, demostrando que el multiplicador del presupuesto balanceado solo funciona ante un gasto e inversiones públicas muy eficaces.



El bajo desempeño se vio reflejado en caídas en la demanda agregada, una industria que registra contracciones durante ocho meses consecutivos, un comercio que no logra reanimarse y una cadena de la construcción con contracciones de dos dígitos en prácticamente todos sus eslabones. La infraestructura registra caídas superiores al 15 por ciento.



La mayor de las preocupaciones es el efecto del bajo crecimiento sobre el mercado laboral.



Las coyunturas de bajos crecimientos están acompañadas de una menor generación de puestos de trabajo, que pueden llevar a la desvinculación del personal.

Las coyunturas de bajos crecimientos están acompañadas de una menor generación de puestos de trabajo, que pueden llevar a la desvinculación del personal. Foto: iStock

En Colombia, inicialmente el mercado laboral mantuvo indicadores relativamente favorables con menor desempleo y relativa estabilidad de la informalidad y consecuentes caídas en la productividad. Pero, desde septiembre los datos desestacionalizados muestran un aumento en el desempleo. Resulta urgente una recuperación de la economía para evitar el deterioro en la situación de los hogares.



Desde la perspectiva del gasto, es evidente la reducción en el ingreso de los hogares, afectados por las altas tasas de interés y la contracción económica. Sin embargo, el tema que nos preocupa es la fuerte caída de la inversión. Al cierre del tercer trimestre, esta se reduce 22,5 por ciento. La baja inversión no solo impacta el crecimiento de este año, sino que compromete el crecimiento futuro.



Colombia ha hecho esfuerzos por ubicarse en países con altos estándares de equilibrio macroeconómico. En materia inflacionaria, la tendencia creciente en los precios se ha logrado revertir y actualmente tenemos a nivel mundial inflaciones del 3 por ciento. En Colombia ha resultado complejo retornar a esos niveles. Terminamos 2023 en un dígito, pero muy por encima del 4 por ciento, rango máximo definido por el Banco Central, que mantuvo una política monetaria con tasas de interés que aumentaron de 3 por ciento a principios del 2022 al actual 13 por ciento, resultado de la primera baja en 2 años. Tendencia que esperamos continúe en 2024.

Temas pendientes

En 2023 Colombia inició con un reto de estabilidad macroeconómica resumido en altos niveles de los déficits de gemelos: déficit en cuenta corriente y déficit fiscal. Hubo una reducción importante en el déficit en cuenta corriente por la fuerte caída en importaciones y un aumento significativo en las remesas.



Queda pendiente reactivar las exportaciones. Respecto al tema fiscal, es muy importante que el país ofrezca a los mercados que lo financian el cumplimiento de la regla fiscal; de lo contrario, corremos el riesgo de encarecer aún más nuestras fuentes de financiación. Esto se logró especialmente por una baja ejecución del gasto en algunos sectores y en particular en la inversión.



En otro frente, se percibe preocupación en los hogares y empresas por la inseguridad manifestada en robos, hurtos, secuestros, extorsiones y bloqueos ilegales de carreteras. En el caso empresarial están la piratería terrestre, el microtráfico, las extorsiones, los bloqueos y manifestaciones que impiden la libre circulación de mercancías y ciberdelitos.



Este panorama se traduce en una alta incertidumbre que ha impactado la actividad económica, las decisiones de inversión e, incluso, las decisiones de gasto de los hogares.



Este análisis de la situación actual nos arroja un panorama en el cual no hay razones estructurales para proyectar un 2024 muy distinto al segundo semestre de 2023. Para 2024, de no tomarse medidas, tendremos una tasa de crecimiento entre 1 por ciento y 1,5 por ciento. Los esfuerzos de todos deben concentrarse en superar las causas que nos tienen en estos niveles.



Colombia sigue teniendo condiciones para ser uno de los líderes de Latinoamérica.

Algunas de las mayores fuentes de incertidumbre han estado en los anuncios que pueden afectar a la economía y a proyectos de ley radicados en el Congreso. Las perspectivas de inestabilidad en el sistema de salud, que no solo preocupa por la imprevisión que plantea una eventual crisis de servicio y atención a pacientes, sino que representa más del 6 por ciento del PIB y que plantea un gran déficit fiscal al no contar con una estimación de la carga para el Estado. El trámite de una reforma pensional que preocupa por su efecto sobre el ahorro nacional, el mercado de valores y las contingencias futuras sobre el Estado.

El anuncio de una reforma laboral que poco se ocupa de la productividad laboral, la generación de empleo o la reducción de la informalidad, preocupando especialmente a emprendedores y pymes por sus efectos en su capacidad de mantener y generar empleo.



Un debate constructivo en el cual se tuviera en cuenta las observaciones y propuestas del sector empresarial a estos proyectos, estamos seguros, sería fuente de confianza para los actores económicos y sociales.



Finalmente, se debe resaltar la importancia de contar con regulaciones que contribuyan a ratificar las condiciones propicias para soportar los procesos de inversión en distintos sectores. Parte fundamental de la confianza en una economía reside en la estabilidad de las normas y regulaciones que aplican a los sectores.



Esta realidad tiene especial importancia en los esfuerzos conjuntos de sectores público y privado, en donde el peso de la regulación es vital, como el caso de servicios públicos, infraestructura, salud, educación. La viabilidad, sostenibilidad e inversión en los mismos dependerá de las señales que envíe el Estado a los inversionistas.

Construcción, clave

Para el 2024 será de gran importancia concentrar los esfuerzos del Estado en reactivar la construcción mediante la asignación de presupuesto y definición de condiciones razonables para la asignación de subsidios a la cuota inicial de la tasa de interés en VIS, la puesta en marcha de proyectos de infraestructura y condiciones para generar confianza en el sector empresarial en términos regulatorios, generar empleo y reducir la informalidad laboral.



Será un año retador. Nuestro llamado es destacar la importancia de una agenda de crecimiento que se traduzca en una reactivación económica y permita recuperar no solo el crecimiento de corto plazo, sino el crecimiento potencial de la economía.