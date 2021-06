Amazon Web Services y Bancolombia firman negocio tecnológico

Amazon Web Services, Inc. (AWS) anunció que Bancolombia seleccionó a dicha compañía como su socio estratégico en temas de tecnología. Por esa razón, la entidad bancaria trasladará parte de su infraestructura a AWS con el fin de reducir sus costos en un 60 %.



Esta no es una relación nueva. Bancolombia, en los últimos tres años, ha utilizado AWS para modernizar sus canales digitales tanto en Colombia como en Colombia, Panamá, El Salvador, Puerto Rico, Perú y Guatemala. A la fecha, 800 empleados han completado la formación en computación en la nube a través de los cursos de AWS.



"El uso de AWS nos permitirá seguir avanzando en la transformación digital que venimos realizando. Esta es una clara muestra de querer darle a los clientes la mejor experiencia en su relación con nosotros", dijo Jaime Villegas, vicepresidente de Servicios Corporativos de Bancolombia.



"Migrar a la nube, nos ayuda a promover el desarrollo económico sostenible para lograr el bienestar de todos. Desde nuestro punto de vista, la tecnología es clave para ofrecer productos y servicios financieros y no financieros de calidad a los clientes y comunidades a las que servimos. Aprovechando la nube, nos mantendremos a la vanguardia y continuaremos siendo un referente de innovación para el sector financiero", agregó.



La relación entre Bancolombia y Amazon Web Services, Inc. (AWS) inició en 2015 cuando se creó Nequi, el primer neobanco de Colombia, perteneciente al Grupo Bancolombia.



Por su éxito, en 2018 Bancolombia decidió abrir un nuevo equipo directivo encargado de liderar su proceso de transformación digital, considerando prioritaria la adopción de servicios en la nube.



Actualmente, Bancolombia utiliza Amazon Relational Database Service (Amazon RDS), un servicio de base de datos relacional administrado, para desarrollar aplicaciones escalables que satisfagan las necesidades internas de la empresa.



"Con la migración a la nube, estamos mejorando el rendimiento de la operación del banco desde varios puntos de vista. Bancolombia ve los servicios en la nube como un habilitador de una red global, segura y resiliente que le permite mejorar sus procesos para crear un entorno digital", mencionó Marcos Grilanda, director regional de AWS.



EL TIEMPO