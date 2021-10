Amazon amplía pruebas con vehículos autónomos en otros ambientes

La multinacional tecnológica Amazon anunció que comenzará a probar automóviles autónomos en Seattle, acercando al fabricante de robotaxi a su empresa matriz y a un grupo de ingenieros que considera clave para su lanzamiento comercial. Zoox, con sede en Foster City, California, desplegará una flota de vehículos Toyota Highlander modernizados con su tecnología de sensores y software de conducción autónoma.



(Lea también: Colombia busca cerrar inversiones extranjeras por 8.000 millones de dólares)

Según informó la compañía esta espera que el clima de Seattle ayude a preparar su tecnología para conducir en una gama más amplia de entornos. En la actualidad Zoox está probando vehículos en los recintos comparativamente más secos de Las Vegas, San Francisco y su ciudad natal.



(Le puede interesar, además: ‘Banco de la República hará lo necesario para que inflación baje’: Villar)



Zoox también abrirá una oficina en Seattle el próximo año. "Seattle aún no es un foco de ingeniería de vehículos autónomos. Pero es absolutamente un lecho caliente de científicos informáticos en general", dijo el cofundador y director de tecnología de Zoox, Jesse Levinson, en una entrevista. "El clima de Seattle también es una gran razón para someter el vehículo Zoox a pruebas de clima inclemente y ver cómo el agua impacta en los sensores".



Un número creciente de nuevas empresas de tecnología autónoma están ampliando sus pruebas fuera del Área de la Bahía, un lugar de actividad de la industria naciente durante mucho tiempo. Al igual que Zoox, muchos buscan crear flotas de robotaxis.



General Motors Co. planea fabricar un vehículo autónomo llamado Origin. El gigante automotriz de Detroit dice que espera comenzar a cobrar por los viajes el próximo año y apunta a alcanzar los 50.000 millones de dólares en ingresos, informó Bloomberg a principios de este mes.



Zoox ensambla sus vehículos en una pequeña planta de producción en Fremont, California. Las máquinas de ojos saltones no tienen volante ni pedales y pueden transportar a cuatro pasajeros, uno frente al otro desde dos asientos. Actualmente, Zoox está probando solo los Toyotas modernizados en vías públicas y se negó a revelar cuándo se desplegará su propio vehículo autónomo en la naturaleza o cuándo lanzará un servicio comercial.



* Con información de la agencia Bloomberg