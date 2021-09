Amazon quiere contratar a 55.000 nuevos empleados en todo el mundo

La gigante empresa tecnológica Amazon anunció que planea aumentar su planta de personal en 55.000 puestos a nivel global.



La mayoría de los puestos, unos 40.000, estarán en Estados Unidos y aunque no se han especificados los lugares, el sitio web de empleo de la compañía ha publicado vacantes en lugares como Seattle, Arlington, Virginia, Nueva York, Bellevue, Washington, Sunnyvale y California.



Pero también habrá posiciones abiertas en India, Alemania, Japón y otros países, entre los cuales podría haber algunos en América Latina, aunque no se conocen más detalles por el momento.



La empresa informó que planea realizar una feria de empleo el 15 de septiembre para invitar a los solicitantes de empleo a conocer las vacantes que tiene la empresa.



La noticia de estas vacantes la dio el presidente ejecutivo de Amazon, Andy Jassy, en entrevista con la agencia Reuters.



En la entrevista, Jassy comentó que uno de los sectores en los que necesitarán más trabajadores es el Proyecto Kuiper, con el que Amazon planea poner en órbita satélites para ampliar el acceso de banda ancha.



Con información de Reuters y Bloomberg

