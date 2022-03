A pesar de los beneficios que reportan al comercio los días sin IVA, como el que se celebra este viernes 11 de marzo (y con el que se esperan ventas nacionales del orden de los 8 billones de pesos), no todos los establecimientos participan.



(Le puede interesar: Día sin IVA: siga el minuto a minuto de la primera jornada del 2022).



Hacerlo requiere que los comercios introduzcan cambios en sus sistemas de facturación, por un solo día, para poder descontar el valor del IVA a sus compradores.

Almacenes Only, un establecimiento muy querido por los colombianos, es uno de los comercios marginados del primer Día sin IVA de este año.



En su perfil de Facebook, Only explicó las razones: “Debido a la dificultad de cumplir con el reporte de información detallado exigido por la Dian es imposible otorgar la exención especial al impuesto de venta establecida el 11 de marzo de 2022”, señaló la empresa.



La compañía se disculpó con sus clientes: “Lamentamos de antemano todos los inconvenientes que esto pueda ocasionar, pero se sale de nuestro alcance cumplir con estos requisitos”.



(Además: Día sin IVA 2022: ¿cuáles son los productos que tienen descuento?).



En ese orden de ideas, estos almacenes están funcionando como todos los días.

Los clientes de la tradicional marca lamentaron su no participación en esta jornada y aseguraron, en muchos casos, que seguirán comprando productos en estos almacenes, “con IVA o sin IVA”.



Cabe señalar que Only tampoco pudo participar en el Día sin IVA celebrado el pasado 28 de octubre, por la misma razón.

Encuentre también en Economía y Negocios:

Los negocios de Maluma fuera de la música

Empresas de transporte ofrecen descuentos por votar este 13 de marzo