Esta fue la razón por la que Alkosto se disculpó públicamente

La cadena de almacenes colombiana Alkosto- popular por la venta de electrodomésticos, mercado, llantas, tecnología, entre otros productos- , se disculpó públicamente por una situación que se presentó recientemente y que generó múltiples críticas.



Más específicamente, el pasado 11 de noviembre, la página web de Alkosto presentaba inconsistencias en sus precios, principalmente en la vista de 'categorías', por lo que, ante los comentarios que estaba recibiendo al respecto, la compañía pidió disculpas y le informó a los usuarios cómo podían ver el precio correcto.



"FE DE ERRATA: Ofrecemos disculpas al público en general por las fallas técnicas de nuestro portal de internet sobre las inconsistencias de los precios. Por tal motivo informamos que el precio correcto se podrá evidenciar al momento de agregar el producto al carrito de compras", aseguró la compañía en una imagen que compartió en redes sociales.



Sin embargo, la publicación se eliminó solo unos días después.



Cabe resaltar que Alkosto también obtuvo críticas recientemente por anunciar que, para el día sin IVA del pasado 28 de octubre, el usuario que comprara en línea debía hacer una fila virtual que indicaba cuántas personas habían delante de él y el tiempo estimado de espera.



"Comprar por aquí ese día es casi un desafío", "nunca he podido a ninguna hora, alguna vez me dieron turno y nunca me notificaron nada", "en lugar de hacer esto, mejoren su sistema", son algunos de los comentarios que recibió la compañía.



Sin embargo, todo parece indicar que la jornada transcurrió con normalidad y se está a la espera de cómo se van a manejar las compras en línea del próximo día sin IVA, que se llevará a cabo el 19 de noviembre.



