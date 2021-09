Tras la alianza de Uber con TaxExpress vendrán demandas de taxistas

Después de ocho años de continuos enfrentamientos entre los taxistas y los conductores que prestan el servicio de Uber, la alianza que se selló en Bogotá y Cali para que desde la aplicación que proporciona la empresa estadounidense se pueda solicitar un ‘amarillo’, en concreto, uno de la empresa TaxExpress, sería el comienzo de una tregua. El nuevo servicio se llama Uber Taxi y ya está disponible para los usuarios.



Uber llegó a Colombia en octubre de 2013 como un servicio de transporte privado mediado por una aplicación y, desde ese momento, se volvió un desafío para el marco regulatorio del país. Los taxistas iniciaron una cruzada contra lo que consideraban una competencia desleal y su posible legalización. En estos años hubo protestas, paros, carros incendiados, agarrones físicos y hasta se vieron las caras en los tribunales.



Incluso, una orden de la Superintendencia de Industria y Comercio del 20 de diciembre del 2019 obligó a Uber a tener que salir del país por competencia desleal. Esto a raíz de una demanda interpuesta por la compañía Cotech, operadora de Taxis Libres. Sin embargo, a los 20 días de estar por fuera, la plataforma anunció que regresaba bajo un nuevo modelo de contrato que incluye el alquiler de un vehículo con conductor. Además, su razón social ahora es Lieber Colombia.



Por eso la noticia de que los usuarios de Uber ya pueden solicitar a través de la plataforma un ‘amarillo’ de la compañía TaxExpress ha causado sorpresa en el gremio. Sin embargo, Marcela Torres, gerente general de Uber Colombia, le explicó a EL TIEMPO que decidieron hacer esta alianza para buscar la forma de poner la tecnología con la que ellos cuentan a disposición de los taxistas, para que ellos también puedan mejorar sus oportunidades de generación de ingresos.



“TaxExpress vio en Uber una solución tecnológica a la medida de las necesidades de su comunidad de taxistas y Uber vio en TaxExpress un aliado clave con trayectoria y respaldo en el sector. Uber Taxi se constituye así en una opción de taxi moderno y seguro para los usuarios, para que cada uno decida cómo se quiere movilizar”, aseguró Torres.



A pesar de todas las controversias que han surgido a lo largo de estos ocho años, la gerente general de Uber declaró que esta es una manera de tratar de “tender puentes” y buscar soluciones con quienes han estado en orillas diferentes es una muestra de reconciliación.



“En lugar de enfocarnos en las diferencias, en esta alianza buscamos lo que nos une y un objetivo común: generar oportunidades para más personas, ya sea a través de nuevas opciones de movilidad o de alternativas para generar ganancias adicionales”, dijo.



Desde el 13 de septiembre, los conductores de taxi en Bogotá y Cali registrados en la plataforma de TaxExpress que cumplan con todos los requisitos y deseen recibir solicitudes con Uber Taxi pueden adquirir una suscripción. Para hacerlo deberán pasar por los filtros de ley, que incluyen la revisión tecnomecánica y las tarjetas de operación, y algunos adicionales como la verificación de antecedentes judiciales. Hasta el momento, ya son más de 2.700 los que se han registrado.



“Esto les permitirá tener acceso a la tecnología a más usuarios, a múltiples alternativas de pago disponibles y a más de 28 herramientas y funcionalidades de seguridad con las que cuenta la tecnología de Uber, que incluyen, entre otros, soporte 24/7 y monitoreo GPS de todo el recorrido. Esperamos que con estas facilidades los taxistas se animen a aumentar sus oportunidades de generación de ganancias adicionales y que esta alianza sea vista como un avance y una oportunidad para todos”, aseguró la gerente general de Uber.



Críticas y demandas

Sin embargo, esta unión no les ha sentado muy bien a los taxistas y algunos como Hugo Alberto Ospina, presidente de la Asociación de Propietarios y Conductores de Taxis, calificaron esta alianza como una “traición”, por lo que aconsejan a los taxistas que se vayan de esta empresa que le está “dando la espalda al gremio”.



“Nos tomó por sorpresa, más aún cuando TaxExpress es uno de mis principales aliados en las demandas contra Uber en Colombia. Al punto de que 10 días antes de haber firmado esa alianza me habían dado unos recursos para continuar con la demanda de reparación directa por los daños ocasionados por la plataforma. Uber quiere lavar su imagen y generar aceptación en el gremio”, reconoció Ospina.



El gremio de taxistas prepara nueva demanda contra Uber. Foto: Jaime Moreno

Precisamente, este aseguró que están a punto de radicar una nueva demanda contra los directivos de Uber en Colombia por fraude a resolución judicial y que también vincularán a las autoridades que hoy no ejercen el control de la cancelación de la matrícula de los vehículos de Uber que ordenó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.



Esta no sería la única demanda que enfrentaría Uber. Nicolás Alviar, abogado de Cotech, aseguró que la demanda de la operadora de Taxis Libres está siendo en estos momentos estudiada por la Corte Suprema de Justicia y, adicional a ello, el resto de las acciones que se iniciaron contra las otras aplicaciones (Beat, Didi y Cabify) ya fueron admitidas ante la Superindustria. “Las demandas contra las otras apps se inadmitieron en un principio por un error formal, pero los procesos ya están en curso. Tenemos que notificarles a estas empresas”, aseguró.



También en la Superintendencia de Transporte hay abierta una investigación a Uber y a otras aplicaciones por presuntamente facilitar la violación de normas de transporte y de protección de usuarios. En caso de ser encontradas responsables, las multas que tendrán que pagar estas empresas podrían superar los 8.000 millones de pesos en conjunto.



Del otro lado, el gremio Alianza In, que reúne a varias de estas plataformas tecnológicas, denunció en agosto la persecución del Gobierno Nacional en contra de sus afiliados y presentó una demanda ante el Consejo de Estado contra la Supertransporte debido a una circular que busca que los alcaldes investiguen y sancionen a quienes realicen operaciones de transporte público de manera ilegal.

