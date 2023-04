Hace unos días el presidente Gustavo Petro cuestionó que los trabajadores de Ecopetrol no tuvieran un puesto en la junta directiva de la compañía, a pesar de que es el Gobierno, como accionista mayoritario, el que nombra a siete de los nueve integrantes del directorio.



"Ecopetrol fue fundada por la insurrección de los obreros petroleros de Barrancabermeja el 9 de abril de 1948. A ellos se debe esta empresa. No entiendo por qué, siendo una orden presidencial, los trabajadores de Ecopetrol no son parte de su junta directiva", dijo el mandatario el pasado 9 de abril.



Presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. Foto: Néstor Gómez. El Tiempo

Para mí no sería nada incómodo, entre más controles mejor. Me gustan los controles

Aunque los cambios en la junta directiva deben aprobarse en la Asamblea de Accionistas que se realiza cada año, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, señaló que la presencia de trabajadores en el directorio no le molesta.



Incluso, se refirió a la Ley 142 de 1994, la cual estableció un mecanismo de participación ciudadana de los vocales de control en las empresas de servicios públicos con participación de la Nación, y este sería un mecanismo para que los trabajadores o cualquier ciudadano de a pie puedan ser parte de la junta.



"Para mí no sería nada incómodo, entre más controles mejor. Me gustan los controles, vengan de donde vengan. Eso ayuda a proteger el negocio", agregó.



Foto: Archivo EL TIEMPO

¿Hay interés en Monómeros?

Frente a las versiones que surgieron de una posible compra de Monómeros, Ricardo Roa manifestó que no conoce si en el portafolio de inversiones que ha trazado Ecopetrol está incluida la adquisición de la compañía venezolana.

Habría que observar ese activo en la estrategia de mejorar el nivel de productividad en el campo

Sin embargo, es una operación que se deberá revisar y, en el evento de ser posible, se tendrá que hacer una debida diligencia y definir cuánto cuesta esta empresa, cuál es su potencial de crecimiento y cuáles serían los beneficios adicionales que puede traer para Ecopetrol.



"La decisión se tomará siempre en el ajuste de lo que es la institucionalidad, la debilidad diligencia y los estudios técnicos y económicos", agregó Roa.



Adicionalmente, aseguró que, si hubiera una forma de tener una garantía de suministro estable y sostenible de amonia, que es el insumo más importante de los fertilizantes, "habría que observar ese activo en la estrategia de mejorar el nivel de productividad en el campo, a través de una empresa que la volveríamos muy rentable y muy competitiva".



Presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. Foto: Néstor Gómez. El Tiempo

Ecopetrol, un generador de energía

Habría que soñar con una gran generadora de energía que tenga ese mismo rol que tuvo en su momento Isagén

Ricardo Roa también destacó que Ecopetrol le apuntará a ser un gran autogenerador de energía, no solo para abastecer su propia demanda sino para tener oportunidad de vender excedentes a la red nacional.



Y si el Congreso aprueba el artículo del Plan Nacional de Desarrollo que la habilita para ser un generador, las oportunidades estarán en producir energía eólica en el mar y energía solar en La Guajira.



"Si la ley lo permite, habría que soñar con una gran generadora de energía que tenga ese mismo rol que tuvo en su momento Isagén", afirmó.



Así mismo, planteó que al ser la nación dueña de Urrá, Gecelca y Gensa se tiene una oportunidad para que "la constitución de una empresa entre estas tres" pueda ser un vehículo importante para que, en sociedad con Ecopetrol, haya un gran generador.