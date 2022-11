La Aerocivil decidió objetar la operación de integración empresarial entre Avianca, Viva y Viva Airlines Perú, una decisión que tomó por sorpresa a la aerolínea de low cost que opera en Colombia desde hace diez años, pues estaba confiada en que recibiría una respuesta positiva. Mientras que Avianca dijo recibir con preocupación esta negativa.



“Nos preocupa el sentido de la decisión, pues va en contravía de las necesidades del país y desconoce el potencial efecto que tendría la desaparición de Viva sobre los usuarios y el mercado”, aseguró Adrian Neuhauser, presidente y CEO de Avianca.



Esta alianza es necesaria para la continuidad de Viva y para seguir potenciando la conectividad aérea del país a precios bajos.

Viva Air y Avianca aseguraron que analizarán en detalle esta decisión y evaluarán todas las alternativas legales disponibles para buscar las aprobaciones necesarias, entre las que se encuentra la presentación de un recurso de reposición dentro de los próximos diez días.



“Esta alianza es necesaria para la continuidad de Viva, seguir potenciando la conectividad aérea del país a precios bajos y la fuente de trabajo de los más de 5.000 colaboradores directos e indirectos de Viva”, manifestó la compañía.



La decisión de la Aerocivil se fundamentó en que no se comprobó que Viva Air sea una empresa que esté en una crisis que afecte su viabilidad en el mercado, además se tuvo en cuenta que una integración con Avianca representaba riesgos para la competencia en el sector y el bienestar de los consumidores.



Según la entidad, si bien se acreditó que Viva Air actualmente afronta una situación financiera relevante, las aerolíneas no pudieron probar que la crisis económica de Viva Air fuera de tal magnitud que afectara su viabilidad en el mercado y, por consiguiente, esté condenada a salir del mercado de manera inminente e inevitable.



Viva Air tampoco exploró o ha agotado otras alternativas y que las mismas hayan resultado inviables. Por ejemplo, en el expediente no reposan pruebas que acrediten que la compañía solicitó préstamos a entidades financieras y/o envió ofertas a posibles compradores como fondos de inversión o grupos de inversionistas.



De otro lado, Avianca y Viva no probaron que el daño a la competencia generado por la transacción era menor que aquel que provocaría la salida del mercado de Viva. Por el contrario, Avianca y Viva se limitaron a relatar los efectos de la supuesta salida del mercado de Viva, pero no compararon estos con los efectos que generaría la aprobación de la transacción.



Estas aerolíneas participan en 59 rutas nacionales, que movilizan el 93,7 por ciento del tráfico doméstico del país.

Los riesgos para la competencia en el sector que representa esta operación de integración empresarial están basados en que estas aerolíneas participan en 59 rutas nacionales, que movilizan el 93,7 por ciento del tráfico doméstico del país. De estas rutas, en 29 rutas nacionales round trip participan de manera coincidente. De llegarse a aprobar la operación, este grupo económico alcanzaría el 100 por ciento de la participación en 16 rutas nacionales.



Adicionalmente, la entidad consideró que, en términos de libre competencia, esta operación significaría un retroceso y se volvería a niveles que no se veían en el país hace más de siete años. Sumado al hecho de que Viva Air, que se ha convertido en una alternativa valiosa para los consumidores colombianos y de la región, desaparecería como competidor independiente.



Otro de los argumentos para la negativa fue que los demás competidores se enfrentarían a nuevas dificultades para crecer o incursionar en mercados afectados por mayores barreras de entrada y mayor poder de mercado. Así mismo, los consumidores podrían verse perjudicados en la medida en que, con la integración empresarial, el grupo integrado tendría más facilidades, incentivos y menores riesgos al aumentar sus precios, reducir frecuencias, cancelar rutas o reducir servicios complementarios.



Viva Air aseguró que seguirá operando como lo ha hecho hasta ahora, y a pesar del difícil entorno macroeconómico que enfrenta por el precio del combustible de avión, la alta inflación y la disparada del dólar.