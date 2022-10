La compañía Aerovías del Continente Americano (Avianca), principal filial del holding Avianca Group International, instauró ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia por el presunto delito de fraude procesal, por parte de representantes de la aerolínea de bajo costo Ultra Air, dentro del análisis que realiza la Aeronáutica Civil a la solicitud de integración empresarial entre Avianca y la aerolínea de bajo costo Viva Air.



EL TIEMPO conoció la denuncia, que fue radicada por Avianca a finales de septiembre de 2022, para lo cual su representante legal, Renato Covelo Frutos, le dio poder al abogado Camilo Burbano.



(Le puede interesar: "Las ‘low cost’, similares a Viva Air, la quieren dejar morir: Avianca Group)

En el documento se señala que, dentro del trámite que analiza la autoridad aeronáutica. se presentaron escritos de oposición, entre ellos el de Ulta Air, representada por William Shaw, a través de su apoderado, Emilio José Archila.



De acuerdo con la denuncia, el documento allegado por Ultra Air “aporta una gran cantidad de información falsa al proceso, configurando el delito de fraude procesal”.



En el escrito se señala, por ejemplo que entre la información falsa aportada al proceso por Ultra Air está que Avianca y Viva Air ya se integraron, al igual que en la operación no se incluyó a EasyFly “sobre la cual Avianca ejerce control”, señalando que la Aerocivil ya aprobó el acuerdo de código compartido entre Avianca y EasyFly, lo cual indica que la primera controla a la segunda.

(Lea además: Vientos de recesión no asustan aún a las aerolíneas de América Latina)

Igualmente, en la denuncia Avianca dice que otra afirmación falsa consiste en que Ultra Air sostien que Avianca interrumpió “abruptamente” el proceso de crecimiento de Viva Air, al haber adquirido su control.



Y agrega la denuncia que otra información equívoca consiste en que Ultra Air asegura que con los slots (franjas de tiempo para operaciones aéreas) que maneja EasyFly, Avianca pasaría de tener el 53,8 por ciento de estas al 63,5 por ciento con Viva Air en el verano de 2022.

(No deje de leer: Indagan a Ultra Air por vender tiquetes sin franjas horarias autorizadas)

Quieren obstaculizar el proceso

Dentro de la denuncia, el abogado Camilo Burbano afirma que el objetivo de Ultra Air es obstaculizar de forma indebida el proceso de integración entre Avianca y Viva.



“Tanto con la solicitud de tercería de Ultra Air como en el Escrito de Oposición de Ultra Air, esta quiere inducir al error a la Aerocivil, a través de medios fraudulentos consistentes en afirmaciones ajenas a la realidad, omisiones y tergiversación de información, entre otras estrategias engañosas”, asegura uno de los apartes de la denuncia instaurada.

Sobre la afirmación de que Avianca y Viva ya están operando de forma conjunta, la denuncia explica que si bien se firmó un acuerdo para la unificación de derechos económicos de Avianca y Viva en una misma holding “no es cierto que las dos empresas estén operando rutas y fijando las tarifas conjuntamente”.

"Ultra Air y su apoderado, quien además es un experto abogado en derecho de la competencia y conoce el término integración empresarial, pretenden inducir en error a los funcionarios de la Aerocivil". FACEBOOK

TWITTER



“La inducción en error del escrito busca que el funcionario confunda una unificación de derechos económicos –proceso avalado y reconocido por la máxima autoridad de competencia en Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio (“SIC”) y regulado en el numeral 2.7 del Capítulo Segundo Título VII de la Circular Única de la SIC..”, precisa la denuncia de Avianca.



Y al refutar la afirmación de Ultra Air, en el sentido de que Avianca y Viva ya se integraron, en la denuncia el apoderado de Avianca sostiene que “De nuevo, Ultra Air y su apoderado, quien además es un experto abogado en derecho de la competencia y conoce el término integración empresarial, pretenden inducir en error a los funcionarios de la Aerocivil, al hacerles creer que el acuerdo de unificación de derechos económicos implica la integración de las dos aerolíneas”.



Al respecto, Burbano señala que esta afirmación está alejada de la realidad, ya que actualmente las dos compañías mantienen total independencia de la operación, no hay control competitivo de Avianca sobre Viva y que por ello siguen siendo competidoras.



Y sobre la acusación de que Avianca ejerce control sobre EasyFly, la denuncia es categórica al precisar que los acuerdos de código compartido, como el que tienen las dos aerolíneas y muchas más en el país y en el mundo, buscan permitir que una de las aerolíneas pueda vender sillas en los vuelos de la otra para brindar mayor conectividad, lo cual no implica control de una de las partes sobre otra.



Por ejemplo, como se recuerda, la aerolínea Interjet, que tuvo serios problemas de servicio con usuarios en Colombia y de la cual el mismo William Shaw fue su presidente ejecutivo, nunca pidió autorizaciones para integración por los códigos compartidos que firmó, lo cual demuestra que los acuerdos de código compartido entre Avianca y EasyFly no implican su integración.