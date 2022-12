El Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil, autoridades relacionadas con la operación aérea colombiana, informaron que la aerolínea Estelar, de Venezuela, no tiene permisos para realizar vuelos entre ese país y Colombia.

La advertencia de la Aerocivil y el Mintransporte llegó horas antes de que empezará el miércoles 28 de diciembre, día cuando Estelar había informado que iniciaría operaciones con un vuelo Caracas - Bogotá.



"La solicitud radicada para el permiso de operación en Colombia por parte de Estelar está siendo analizada para su correspondiente autorización. Hasta que no se emita una respuesta afirmativa no podrá operar en nuestro país", dijeron las autoridades colombianas.



Y en ese orden de ideas, precisaron que el vuelo de este 28 de diciembre no está autorizado.



"Además, el aeropuerto El Dorado, de Bogotá, presenta una limitación en su capacidad", agregaron.



Estelar llevaba varios días promocionando sus vuelos y tiquetes aéreos para Venezuela y Colombia.

Conexión aérea entre los países

La Aerocivil manifestó que ha iniciado las coordinadores técnicas y administrativas con las autoridades aéreas del vecino país para la reactivación y operación regular de vuelos comerciales.



Estas solicitudes están siendo evaluadas una a una de cada aerolínea que ha mostrado su interés, sin embargo, aún no hay confirmación.



Por su parte, la aerolínea Wingo ya cuenta con el aval de las autoridades colombianas para aterrizar en Venezuela con las rutas Bogotá - Caracas - Bogotá, Medellín - Caracas - Medellín y Bogotá - Valencia - Bogotá, sin embargo, no han tenido el aval del gobierno venezolano.

