Avianca renueva imagen: 'Nuestro principal competidor somos nosotros en otros tiempos'

Avianca pasará a escribirse con 'a' minúscula. Tras dos años de proceso, el cambio de marca de la aerolínea es una realidad, con lo que espera ofrecer un servicio más inclusivo y con mayor capacidad y destinos. En rueda de prensa, Adrián Neuhauser (CEO de avianca) y Frederico Pedreira (Deputy CEO de avianca) se refirieron a la situación actual de la aerolínea, respondieron a las críticas de los usuarios y explicaron el porqué de los cambios en la lógica tras el servicio.



Adrian Neuhauser, CEO de avianca, dijo que se trata de la mayor reinvención de una línea aérea en la historia de la aviación Foto: Mauricio Moreno / El tiempo @mauriciomorenofoto

En el marco de un evento privado, y tras semanas de campaña a través de redes donde se denunciaba la "pérdida de la A de Avianca", la aerolínea presentó su nueva marca: avianca. Con esto, la empresa de transporte aéreo de pasajeros y carga informó que es una compañía que "dejó de ser para pocos y ahora es para todos".



"Esta es quizás la mayor reinvención de una línea aérea que se ha hecho en la historia de la aviación", señaló Adrián Neuhauser, CEO de Avianca, en medio del evento. Complementó diciendo que la pandemia del covid-19 les enseñó que "no solo era posible sino también necesario tener una avianca diferente, más abierta, más cercana, más accesible".

¿Por qué los cambios?

"Nuestro compromiso con los usuarios es ser muy claros en lo que ofrecemos y el porqué", contestó Neuhauser a una pregunta realizada por EL TIEMPO en medio de la conferencia de prensa del evento, respecto a si la inversión en el 'rebranding' lograría satisfacer las expectativas de sus usuarios más críticos.



"La realidad es que el producto que ofrecía Avianca no se podía financiar; los usuarios no estaban dispuestos a pagar lo que costaba producir el producto", complementó, tras indicar que la empresa presentó pérdidas durante 10 años.



El CEO afirmó que están orgullosos del producto que están ofreciendo en la actualidad, y pidió que no hubieran sorpresas frente a los cambios. "Ustedes los usuarios pueden decidir si viajar con nosotros o con otra empresa; esa es la maravilla de la competencia", concluyó.

Así luce la nueva marca de 'avianca'. Foto: Avianca

Por su parte, Frederico Pedreira, Deputy CEO de avianca, agregó que "el principal competidor de avianca no son nuestros competidores. La gente no nos compara con Latam o Viva; nos compara con un Avianca de otros tiempos que ya no existe". El portugués explicó que "muchos de nuestros pasajeros casi que solo volaron en Avianca, entonces nos comparan con una aviación que ya no existe".

¿Cuáles son los cambios?

La principal apuesta de avianca es la del aumento en su capacidad, de la mano con la promesa de precios justos. Se espera que el 29 de octubre se incorporen 16 aviones A320, en función de ofrecer 25 por ciento más de sillas disponibles en diciembre frente al mismo mes del año anterior.



Las flotas se han simplificado, ofreciendo solo dos tipos de avión: A320 y B787, con una flota total de 140 aviones de pasajeros. Mencionaron, además, la llegada progresiva de 100 aviones "de última generación" a partir del otro año, cuya forma de financiación (compra a través de crédito o por medio de una arrendadora), está aún por definirse.



En adición a esto, se habló de un incremento en un 8 por ciento de su capacidad, así como nuevas rutas hacia Centroamérica y Suramérica.

SANTIAGO BOHÓRQUEZ GARROTT

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO