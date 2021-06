‘No estamos volando a pérdida’: Avianca Holdings

Un mes después de haber asumido la presidencia de Avianca Holdings, precedido de un complejo trabajo en el último año para la reestructuración financiera de la compañía, Adrián Neuhauser muestra las primeras cartas del proceso que busca darle viabilidad de largo plazo a una aerolínea que tras la pandemia enfrenta una fuerte competencia del modelo de bajo costo.

Y precisamente en diálogo con EL TIEMPO, el directivo aseguró que aunque al final de la reorganización la flota de aviones será entre 10 por ciento y 15 por ciento más pequeña, hacia mediados de 2022 la capacidad de sillas será mayor en un 10 por ciento que la que se tenía en 2019, debido a que habrá más eficiencia en el uso de los aviones a través del rediseño de la red de rutas.

¿Cómo han afrontado una competencia fortalecida por el modelo low cost tras la pandemia?

Gran parte de lo que estamos logrando en Capítulo 11 es ser más eficientes y eso lo traducimos en poder ofrecer nuestro servicio, que es diferenciado. Avianca se ha posicionado como un transportador que ofrece más frecuencias, más servicios y más destinos que nuestra competencia, a un precio competitivo.



Ofrecemos acceso a vuelos al mismo precio que cualquiera de nuestros competidores, con todos los beneficios que trae volar en Avianca. Eso lo vamos a mantener, gracias a las eficiencias que nos trae la reorganización que estamos haciendo. Nos preocupa poco lo que se vio durante los últimos ocho meses, que fue una reactivación más agresiva de capacidad de la competencia.



Hemos sido muy disciplinados en el tema de caja y mirando hacia adelante vemos que con el mayor aumento de la demanda tenemos la capacidad seguir aumentando nuestra capacidad.

¿En qué nivel está?

Más o menos en el 50 por ciento de los vuelos diarios que dábamos históricamente. Estamos en 300 vuelos y eso lo vamos a ver creciendo durante el resto del mes, del verano y sin duda hacia final de año estamos proyectando una recuperación de la demanda de entre el 70 y el 80 por ciento.



Y estamos proyectando recuperarla o excederla, en un hecho histórico. Con el nuevo modelo de negocios, las tarifas competitivas que estamos ofreciendo y la diferenciación de nuestra marca creo que vamos a poder encauzar a pasajeros que antes no volaban con nosotros.

¿Qué cambió en la estrategia de negocio, dado el segmento corporativo tardará en recuperarse?

Vamos a reemplazar parte de lo que se hacía por home office o videoconferencia, pero al final hay una demanda de reuniones en persona que se tiene que suplir y los negocios finalmente se hacen en persona.



Pero lo suplimos enfocando la línea área en lo que creemos que hoy en día va a ser la mayor parte de la demanda, que es turismo, conectividad de personas, visitas de familias y eso pasa por un rediseño de la red, de la estrategia comercial y del producto, que estamos haciendo.



Vamos a aumentar la conectividad directa desde las ciudades diferentes a Bogotá. En nuestra red se va a ver más puntos conectados directamente, utilizando más nuestros aviones de cabina angosta, dependiendo menos de hacer conectividad en un hub en Bogotá, sino usando Bogotá muchos más de punto a punto.



Al final se verá un aumento de capacidad neta de entre el 10 y el 20 por ciento, a pesar de una flota más chica. Lo anterior por mayor utilización de la flota y de asientos, en una flota simplificada por vuelos más directos que nos permitan usar más los aviones cada día.

La compañía dice que poco preocupa el crecimiento rápido de las low cost tras la pandemia. Foto: Avianca Holdings

¿Qué resultados esperan?

Cuando miramos las low cost, con las que estamos llamados a competir, tenemos que ser inteligentes de sacar un producto así, porque con la estructura de costos que vamos a tener saliendo de Capítulo 11, gracias a la eficiencia, la reorganización y la simplificación que tenemos, podemos ofrecer productos sencillos al mismo precio de manera rentable.



Y también podremos seguir ofreciendo un producto más completo, con más flexibilidad, con un asiento más grande, con acceso al lounge y los beneficios de Lifemiles al cliente que tiene más disposición a pagar y que valora esa flexibilidad.



Creemos que vamos a generar el mejor de los dos mundos, al cubrir el abanico completo de una manera sostenible y rentable para nosotros

¿Cuál va a ser la senda de aumento de capacidad?

Hoy día estamos al 50 por ciento, hacia final de año estará el 80 por ciento y hacia el segundo trimestre del próximo año estaremos a más del 100 por ciento de lo que teníamos en 2019 en términos de ASK (número de asientos disponibles para la venta multiplicado por la distancia recorrida).

¿Cómo estará distribuida?

Colombia sigue siendo nuestro mercado crítico y vamos a mantener la conectividad interna. En la conectividad internacional lo que se va a ver es un cambio y en vez de centralizarla a través del hub de Bogotá, se irán agregando paulatinamente desde ahora y hasta la segunda mitad del próximo año, puntos incrementales directos desde Medellín, Cali, Cartagena y Bucaramanga, que van suplir la red y van a evitar la dependencia que teníamos siempre de que la conexión sea a través de Bogotá.



Eso no significa que el vuelo de Bogotá desaparece, sino que en vez de ser un avión 787 pasa a ser un Airbus 320. La conectividad se mantiene pero logramos hacerla segregando mercado y dando lo que creemos que es hoy un mejor servicio, simplificándole la vida a la gente.

¿Qué esperan del factor de ocupación, que este año está históricamente bajo en 64 %?

Tenemos la ventaja de que lo que hemos negociado con nuestros arrendadores es flexibilidad en la utilización de la flota y por eso vimos a las low cost recuperar capacidad más rápido. Si se asume que el costo de flota es hundido, cualquier dólar que se saque de un tiquete es incremental.



Hemos sido racionales. Los factores de ocupación son bajos, pero para tener una sensación de las eficiencias que estamos ganando en Capítulo 11, no estamos haciendo vuelos que no paguen su costo operativo. No estamos volando a pérdida, y eso nos da tranquilidad con los inversionistas y nos apoya en el crecimiento futuro.



Hoy la demanda no está frenada por no tener acceso a precios correctos o por no querer viajar. Está frenada por restricciones de cuarentena y sustos del tema de salud que se están resolviendo con la vacunación. Tenemos mucha demanda latente que sigue atrasando sus vuelos, como Europa, que ya comienza a poner protocolos de entrada para extranjeros y cómo exigen las vacunas.

¿Qué pasos faltan en Capítulo 11?

Ha habido muchas noticias que en conjunto son importantes y tienen que ver con las definiciones de flota, las negociaciones que hemos tenido con proveedores, las deudas que hemos asumido y las que hemos rechazado. Así se va configurando un bosquejo del plan que tenemos que presentar.



El hito grande es el plan de reorganización a la Corte y tenemos exclusividad para hacerlo hasta septiembre. Es un documento que narra las decisiones que estamos tomando y cómo planteamos tratar a las distintas categorías de acreedores y que además incorpora un análisis de por qué creemos que la empresa es viable y puede solventar sus obligaciones hacia adelante.



Sobre ese plan le pediremos a los acreedores que voten y luego a la Corte que lo firme. Desde que presentamos el plan hasta que esté aprobado necesitamos entre 60 y 90 días.

¿Estará en 2021?

Sí. Esperamos que sea a mediados del último trimestre. Nos quedan tres o cuatro negociaciones importantes y cerrar el tema de la flota de cabina ancha, en lo que estamos todavía entre los A330 y los Boeing 787. Y nos queda el financiamiento del DIP (deudor en posesión), pues este es dentro del Capítulo 11 y tiene que ser cambiado por financiamiento permanente.

¿Implica sustituir deudas y emitir nuevos bonos?

Exactamente. Tenemos dos tramos. El senior tenemos que sustituirlo por deuda y emitir algo de largo plazo, entre deuda bancaria y bonos. También estamos conversando con las personas que hoy en día participan en el tramo A para ver si ellos son los financistas naturales de largo plazo o si salimos a hacer un proceso más amplio.



El otro tema es el tramo B, que tiene que convertirse en acciones o ser refinanciado con emisión de nuevas acciones, porque necesitamos ponerle un colchón de capital a esta empresa.

¿Ahí es cuando se puede dar el cambio de accionista mayoritario?

En ese proceso habría dilución del accionariado actual y eventualmente habría una estructura accionaria distinta. El controlador histórico ya no estaría, pero no me queda claro que pueda ser reemplazado por otro, porque puede ser una estructura de propiedad donde no haya controlador.

¿Ya saben que tamaño será la flota y el número de empleados pasado el Capítulo 11?

La flota de cabina ancha queda alrededor del 50 por ciento más chica y la flota de cabina angosta queda algo menos del 10 por ciento más pequeña y la flota entera de un 10 a 15 por ciento más chica, pero la capacidad termina siendo un 10 por ciento más alta por la mayor utilización en el nuevo diseño de red, porque cuando se vuela una estructura hub gran parte del tiempo los aviones están parqueados.



A mediados del próximo año tendremos un 110 por ciento de la capacidad que teníamos históricamente.



En cuanto a gente, no nos quedan grandes eventos de reducción por delante. Creemos que ya estamos en el tamaño correcto.

¿Serían unas 15.000 personas?

Sí. Estamos hablando de unas 15.000 personas si se cuentan todas las subsidiarias.

¿Qué aspectos hay en las 300 iniciativas de ahorro, de 500 millones de dólares al año, que identificaron?

Hay miles de cosas, pero las más grandes son la red punto a punto, utilización y simplificación de flota, que cuando se da hay un montón de cosas que también se simplifican, como el mantenimiento, los repuestos y los aviones de repuesto.



La mayor utilización que resulta del cambio de red representa más de la mitad de los ahorros. Hay 308 iniciativas que tienen líderes de proyectos.

