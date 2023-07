Adidas anunció el viernes que reanudará en agosto la venta parcial de su inventario de zapatillas Yeezy, anteriormente producidas con Kanye West y confirmó que donará parte de las ganancias a varias ONG's que luchan contra el antisemitismo y el racismo.

Los productos estarán disponibles "a partir del 2 de agosto (y durante todo el mes) con una distribución gradual para ayudar a gestionar la demanda", dijo el fabricante alemán de ropa deportiva en un comunicado.



Durante algunos días de mayo se llevó a cabo una primera venta parcial del abundante inventario de las famosas zapatillas, lo que generó una enorme demanda, en parte insatisfecha, según el Financial Times.



La gama disponible incluirá modelos populares, como los Yeezy Boost 350 V2, 500 y 700, que estarán disponibles solamente a través de plataformas digitales, tanto las de Adidas, como las de distribuidores asociados.

Facebook Twitter Linkedin

La casa de moda de lujo, Balenciaga, también dejará de trabajar con el artista. Foto: AFP

En octubre de 2022, Adidas finalizó su colaboración con el controvertido rapero, ahora conocido como Ye, tras haber hecho comentarios antisemitas. Se calcula que en las estanterías se guarda un inventario que equivale a 1.200 millones de euros (unos 1.326 millones de dólares) en ventas, por lo que el fabricante optó por entregar una parte de las ganancias; en vez de destruir los productos.



Dos oenegés recibirán, como sucedió con las ventas de mayo, una parte de los beneficios de las ventas: la Liga Antidifamación, cuyo objetivo es luchar contra todas las formas de antisemitismo, así como una ONG creada por Philonise Floyd, hermano de George Floyd, quien murió bajo la rodilla de un policía blanco en mayo de 2020 en Minneapolis (Estados Unidos) durante su detención.



El grupo alemán también anunció su asociación con la Fundación Robert Kraft para Combatir el Antisemitismo (FCAS), por lo que se agregarán pines cuadrados azules a los productos vendidos por Adidas en América del Norte.

Más noticias