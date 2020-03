Mastercard firmó acuerdo para patrocinar fútbol femenino en Conmebol

Mastercard, empresa de tecnología en la industria de pagos y uno de los mayores patrocinadores del fútbol internacional, firmó un acuerdo con la Confederación Suramericana de Fútbol (Conmebol) para ser su aliado oficial en servicios de pago y la marca de pagos sin contacto para la Copa América Argentina - Colombia 2020, Copa América 2024 y, por primera vez, la Copa América Femenina.



Con la expansión del patrocinio al fútbol femenino en América Latina, la compañía hace énfasis en la importancia de alcanzar igualdad de género en materia deportiva, buscando que el fútbol femenino en la región se impulse, en un momento clave en el que está ganando en profesionalidad y competitividad.

"En Mastercard, creemos en la diversidad como un factor clave de innovación en todos los ámbitos, incluyendo el deporte”, comentó Carlo Enrico, presidente de Mastercard para América Latina y el Caribe.



“Con la ampliación de nuestro portafolio buscamos crear nuevas conexiones que inspiren la aceptación e impulsen una cultura de pertenencia y nos lleve a alcanzar nuestro máximo potencial como sociedad”, agregó.

Por su parte, desde la Conmebol comentaron que la vinculación de Mastercard "supone un gran respaldo a nuestro proyecto de desarrollo e impulso del fútbol suramericano".



Al ser la marca oficial de pagos sin contacto en el fútbol sudamericano, Mastercard entrega medios seguros, simples y confiables de pagar por todo aquello que los hinchas disfrutan, además de ofrecerles experiencias únicas.



¿Pero qué son los pagos sin contacto? Son unos métodos que han revolucionado la forma de vivir el fútbol en la región gracias a su capacidad de pagar hasta 10 veces más rápido , y por ser un método más seguro, ya que la tarjeta nunca sale de las manos del cliente. Los consumidores eligen esta tecnología porque les ahorra tiempo, además de evitar que tengan que llevar consigo dinero en efectivo. Por su parte, los comercios se benefician al cobrar con rapidez y reduciendo los costos operativos.



“Con este patrocinio buscamos acercar a los hinchas latinoamericanos a su pasión, rompiendo barreras y movilizándolos a comenzar algo que no tiene precio”, destacó Roberto Ramirez Laverde, vicepresidente senior de marketing y comunicación de Mastercard en América Latina y el Caribe.



Otros de los eventos deportivos que la compañía patrocina son la UEFA Champions League, Roland Garros, The Australian Open, PGA Tour, Major League Baseball, Rugby World Cup y League of Legends Esports.



EL TIEMPO