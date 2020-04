Mipymes critican esquema de financiación con bonos y piden subsidios

Aunque Rosmery Quintero, la presidenta de Acopi, gremio de micro, pequeñas y medianas empresas, reconoce el esfuerzo que realizará el Gobierno, al financiar la nómina de las mipymes, hasta 5 salarios mínimos, indicó que mantienen el inconformismo, puesto que han venido proponiendo "un plan fiscal de retención del empleo", basada en subsidios y no en créditos que posteriormente tendrán que devolver, lo que hará que muchas, que no son tan solventes, no puedan ser beneficiadas, quedando así sin poder continuar con su actividad económica.

Al decir de Quintero, con las medidas relacionadas con el pago de nómina se salvaría una buena parte del empleo que generan las mipymes, cuya cifra es de 17’828.824 puestos de trabajo. De estos, 7’233.726 son empleos de alto grado de vulnerabilidad y los restantes 10’596.062 tienen un menor grado de peligro.



“Estamos pidiendo por lo menos salvar los 7,7 millones de empleos en los sectores de las mipymes más vulnerables, lo que cuesta al mes 6,8 billones de pesos”, indicó la dirigente gremial.

Según expresó en EL TIEMPO, a las mipyes se les están otorgando créditos para pagar la nómina y "no estamos produciendo", se les aplazan impuestos. Varias estrategias, pero de aplazamientos. "En poco tiempo habrá que devolver las platas. Pero, con qué recursos arrancamos de nuevo, con qué deudas vamos a quedar".



La dirigente gremial se refiere a la medida de apalancar al fondo de garantías para que las pequeñas empresas tengan más acceso al crédito. Esta estrategia, según anunció el presidente Iván Duque, se basa en la capitalización del Fondo Nacional de Garantías, con una suma cercana a los 70 billones de pesos, con lo cual, se ampliará la cobertura de créditos para que los bancos de primer piso (es decir, la banca tradicional) hagan préstamos a las empresas y a los independientes.



La garantía ahora ya no será del 60 sino del 80 por ciento, con lo cual, será más viable que los bancos les presten a las mipymes con mayor rapidez.



Al respecto, indicó Quintero que si bien aún están a la expectativa de conocer los pormenores de las reglas de juego que se establecerán en los decretos, este gremio solicita al Gobierno “la creación de un plan fiscal de retención de empleo, pues aunque entendemos que la prioridad debe ser la salud, pero para mantener una estructura en salud como la requiere la pandemia también se necesita mover la economía".

Agregó que, de acuerdo con lo que han conocido hasta ahora, el esquema de financiación para las mipymes sería a través de bonos y, "lo que estamos pidiendo son subsidios porque no estamos produciendo. Ese si sería un verdadero apoyo".



Desde su perspectiva, "la propuesta de emisión de bonos es un instrumento financiero con el que hay que pasar los filtros de la banca, lo que no permitiría a muchos empresarios acceder a este recursos".



Así las cosas, tanto en Acopi como entre los ciudadanos, hay expectativa por conocer el contenido de los decretos, con la propuesta detallada, por parte del Gobierno, para apoyar las mipymes.



