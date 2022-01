A menos de 10 días para que se conozcan los resultados de las ofertas públicas de adquisición (opas) que la familia Gilinski lanzó a finales del año pasado sobre los grupos Sura y Nutresa, los mayores accionistas de Suramericana de Inversiones (Nutresa y Grupo Argos y Cementos Argos) se reúnen en este martes en asambleas extraordinarias para definir si aceptan o no la oferta de los inversionistas vallecaucanos de vendan sus respectivas participaciones, entre otros temas claves a discutir.



Los accionistas del Grupo Nutresa están citados a partir de las 9 de la mañana de este martes en Centro de Exposiciones y Convenciones Plaza Mayor, (Calle 41 # 55-80 en Medellín).



El principal tema del orden del día es tomar una "decisión sobre la autorización que requieren algunos miembros de la Junta Directiva de la compañía por la existencia de potenciales conflictos de interés para deliberar y decidir respecto de la oferta pública de adquisición (opa) presentada por JGDB Holding S. A. S. sobre acciones ordinarias de Grupo Sura S. A.".

Por su parte, los accionistas de Cementos Argos y de Grupo Argos Argos también harán sus respectivas reuniones estraordinarias este martes. La primera se llevará a cabo a las 11 de la mañana en el Centro Empresarial Buenavista, piso 2 (Carrera 53 No. 106 – 280 en Barranquilla), mientras la segunda se desarrollará en en el Salón Siglo XXI del Country Club Ejecutivos (Diagonal 28, Kilómetro 5, Av. Las Palmas # 16 - 129 en Medellín) a las 3 de la tarde.



En dichas asambleas se tomará una "decisión sobre la autorización requerida en materia de potenciales conflictos de interés de algunos miembros de la Junta Directiva de Grupo Argos S.A., para deliberar y decidir respecto de la oferta pública de adquisición sobre acciones ordinarias de Grupo de Inversiones Suramericana S.A.,

formulada por JGDB Holding S.A.S. el 16 de diciembre.

Así van las opas

Las opas que el Grupo Gilinski tiene abiertas por Nutresa y Grupo Sura, dos de las columnas del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) entraron en su semana definitiva con unos niveles de aceptación modestos, aunque analistas consideran que es en los últimos días cuando podrían llegar la mayor cantidad de solicitudes de venta de acciones por parte de minoritarios e inversionistas institucionales.



Para Nutresa el saldo acumulado hasta este lunes 3 de enero era de 1.249 accionistas que ofrecen vender 20.982.009 títulos, lo que corresponde al 7,32 del porcentaje del máximo a comprar.



La compañía, que es un conglomerado de procesadoras de alimentos tiene 457.995.960 acciones en circulación, lo que significa que el total de títulos demandados sobre el total en circulación es del 4,58 por ciento.



El Grupo Gilinski aspira a quedarse con al menos el 50,1 por ciento de acciones en circulación y tomar el control de dicho conglomerado.



Esta opa está prevista para que termine el 12 de enero, luego de una prórroga que el Grupo Gilinski invocó y que estaba establecida en el cuadernillo de compra, es decir, el proceso durará 30 días hábiles.



De acuerdo con Daniela Triana, especialista en renta variables de la firma Acciones & Valores, ambos procesos lucen rezagados en materia de cifras, pero aceptó que en los últimos días podrían llegar más aceptaciones.



De todas maneras, dijo que el Grupo Gilinski, con la participación que están dispuestos a venderle los 1.249 accionistas ya sería uno de los cinco socios más importantes de Nutresa.

La otra opa

“Pueden llegar a 12 por ciento y necesitarían hasta el 15 por ciento para que se vuelva un buen negocio para el grupo y sentarse en la junta directiva”, añadió.



Por su parte, Edgar Jiménez, del Laboratorio Financiero de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá, asegura que de momento no se ve claro que el Grupo Gilinski tome el control del Grupo Nutresa, pero se puede llegar a unas cifras interesantes.



“Creo que con lo que tienen y lo que les puede llegar al final de la opa les va a alcanzar para tener una silla de la Junta Directiva, donde se toman las decisiones y explorar la realidad de las mismas compañías y ver si pueden seguir avanzando. Puede ser interesante hacer este primer lanzamiento. Eso sería bueno para ellos”, aseguró el analista y profesor universitario.



Por su parte, con la opa por el Grupo Sura, hasta este lunes 3 de enero 396 accionistas habían aceptado vender 1.933.177 acciones, el 1,30 por ciento del máximo a comprar.



Grupo Sura tiene 467.909.675 acciones en circulación, por lo que hasta el momento los papeles demandados sobre el total en circulación es del 0,41 por ciento.



El Grupo Gilinski dijo que no pretende tomar el control del Grupo Sura, pero sí busca adquirir al menos el 25% de la holding financiera del GEA.



Para Daniela Triana, esta última opa también tiene contemplado en el cuadernillo de compra la posibilidad de extender la operación 15 días hábiles más, es decir hasta el 28 de enero.



La analista considera que en los dos procesos muchas personas compraron y ya vendieron sus participaciones en la Bolsa y en ese sentido ya no tienen incentivo para vender en las opas pues los títulos quedan automáticamente bloqueados hasta el cierre de los procesos.



Mañana en Medellín se realizará una asamblea extraordinaria de accionistas de Nutresa con el fin de autorizar a algunos miembros de la Junta Directiva por la existencia de potenciales conflictos de interés respecto de la opa.



