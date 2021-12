Los accionistas del Grupo Sura se reúnen este jueves para evaluar los posibles conflictos de interés ante la oferta de adquisición de una participación mayoritaria en Grupo Nutresa por parte del multimillonario Jaime Gilinski. Grupo Argos, que tiene ell 9,8 por ciento de la propiedad de la compañía de alimentos del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), definió el lunes de esta semana no participar en dicha oferta.



(Lea también: Ecopetrol invertirá entre US$ 4.800 y US$ 5.800 millones en el 2022)

De los cerca de 12.000 accionistas que tiene el Grupo Nutresa, el mayor conglomerado de empresas procesadoras de alimentos de Colombia y por el que la firma Nugil, del Grupo Gilinski ofrece comprar, mínimo, el 50,1 por ciento de su propiedad accionaria, cerca de 9.000 son pequeños inversionistas que tienen hasta 1.000 títulos cada uno.



(Le puede interesar, además: Habilidades que le asegurarán el éxito en mercado laboral, según Bill Gates)



Son estos los que en teoría tendrían la mayor facilidad para aceptar los términos de la oferta pública de adquisición (opa) que estará abierta en la Bolsa de Valores de Colombia hasta el próximo 17 de diciembre.



Y son los pequeños accionistas, de acuerdo con los montos involucrados, los que hasta el momento han mostrado su interés en vender sus papeles.



Hasta ayer se habían recibido 405 aceptaciones a la opa que plantean vender 841.677 acciones, es decir el 0,29% del porcentaje máximo que aspira adquirir el Grupo Gilinski.



Analistas consultados dicen que, si bien para ser el séptimo de los 14 días de la opa las aceptaciones son muy bajas, consideran que los inversionistas de más tamaño se toman más días para considerar aceptar entrar en la opa.



Sin embargo, un número no determinado de los accionistas minoritarios podrían no tener la oportunidad de acudir a la opa, pues hay diverso tipo de procesos jurídicos sobre paquetes accionarios de personas que heredaron los papeles hace varios años, o que están perdidos pues estaban en papel o también de personas que ignoran u olvidaron que las tienen guardadas.



En Nutresa hay cinco grandes grupos de accionistas a los que está dirigida la opa y los minoritarios están dentro de un gran grupo de otros inversionistas que poseen el 27 por ciento del total de las acciones.



Para Sebastián Toro, fundador de la organización Arena Alfa Educación Financiera, un accionista minoritario de Nutresa puede estar en un buen momento para aprovechar la opa y pensar en diversificar, “no es responsable decirle o recomendarle que venda ya que debe hacer un análisis personal de sus inversiones”.



De igual forma piensa Andrés Moreno Jaramillo, analista bursátil y financiero certificado, quien dice que la opa es un buen negocio y quienes tienen hasta 1.000 acciones pueden rotar sus inversiones y dejar la incertidumbre y aclara que “una decisión de venta para los accionistas minoritarios es algo muy personal”.



Los que se queden y no vendan, dice, podrían esperar a que Gilinski haga una nueva oferta a un precio más alto y en ese sentido pegarse a la estrategia del Grupo Empresarial Antioqueño en cabeza del Grupo Argos que dijo que no venderá pues considera que el precio ofrecido es muy bajo y no contempla el valor del mercado de alimentos donde se mueve Nutresa.

El factor dólar

Otro elemento para mirar es que con la caída que ha registrado el valor del dólar en las últimas jornadas (actualmente es de 3.906,10 pesos), algunos inversionistas están prefiriendo salir a vender su acciones en el mercado en previsión de que el 17 de diciembre, cuando se cierre la opa, la divisa pueda estar por debajo del nivel del 10 de noviembre (3.876,86 pesos), cuando se presentó la oferta, y hay que recordar que el pago se hará al cambio en pesos de 7,71 dólares por título.



El martes pasado, en la Bolsa de Valores de Colombia, se negociaron 591.278 papeles de Nutresa por un valor de 16.968 millones de pesos y a un precio de 28.550 pesos, lo que representó una disminución del 0,9% frente a la jornada anterior.



Para Moreno Jaramillo, la operación es atractiva para el Grupo Gilinski, pero si la hubiera hecho hace dos meses habría resultado mucho mejor, con un dólar mas caro y con las acciones cerca del 8% más baratas que en la actualidad.



El analista considera que así la opa no llegue al 50,1% previsto, los Gilinski de todas maneras podrían aceptar comprar lo que les ofrezcan y ya como accionistas, aunque en minoría, podrían hacer una contraoferta posterior.



Portafolio.co