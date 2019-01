Pliego de cargos contra empresa de bus accidentado en Ecuador en 2018

La Superintendencia de Transporte abrió investigación y formuló 15 cargos contra la Cooperativa de Transportes Especiales del Oriente-Cootransespeciales Del Oriente, empresa de transporta a la que estaba vinculado el bus de pasajeros que se accidento en Ecuador a mediados de agosto del 2018, cobrando la vida de 24 personas.

Las multas por cada uno de los cargos imputados por la Supertransporte podrían llegar hasta los 700 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (Smmlv), esto es, unos 580 millones de pesos.



Luego de 4 meses de indagaciones preliminares, la entidad de vigilancia estableció que el vehículo de placas USA 251, que cubría la ruta Neiva-Pitalito-Mocoa-Villagarzón-La Hormiga-San Miguel-Ecuador-Lago Agrio y viceversa, no fue sometido a mantenimientos preventivos ni a alistamientos diarios requeridos para cumplir con la ruta establecida.



Así mismo, tampoco se ejercieron controles de alcoholimetría ni exámenes físicos del conductor establecidos por la Ley, en tanto la empresa no tenía control de este vehículo desde diciembre de 2017, según las averiguaciones preliminares.



Según las inspecciones administrativas realizadas a Cootransespeciales se encontraron otras presuntas irregularidades relacionadas con los vehículos y conductores vinculados a esta empresa. Por ejemplo, al parecer la empresa no contrataba directamente a 121 conductores que operan el parque automotor vinculado a la prestación del servicio público de transporte especial.



Entre otras conductas encontradas, al parecer la empresa no capacitaba a la totalidad de sus conductores, no realizaba mantenimiento preventivo a los vehículos, no ejercía control frente a la operación de vehículos propios y de terceros vinculados, no cuenta con un programa de prevención de accidentalidad y tampoco se encuentra habilitada para prestar el servicio de transporte terrestre internacional.



Además, al parecer 119 conductores de la empresa de transporte no se encontraban afiliados al Sistema de Seguridad Social.