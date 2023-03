La proximidad de la asamblea anual de accionistas del Grupo de Inversiones Suramericana (Grupo Sura), que se llevará a cabo este viertes 31 de marzo, avivó de nuevo la disputa que desde hace poco más de un año dejó planteada la familia Gilinski para hacerse al control de las juntas directivas de Sura, Nutresa y Argos, empresas que controla el llamado Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), una vez finalizadas las ofertas públicas de adquisición (opas), en las que los dueños del Grupo GNB Sudameris no lograron adquirir la mayoría accionaria de esas firmas.



Pero, de qué se trata este nuevo avance en una disputa, que vista desde un contexto histórico más amplio se remonta varias décadas atrás, cuando los mismos contendores se enfrascaron en una dura batalla jurídica por el control de uno de los bancos más grandes del país en ese entonces (Bancolombia), y que hoy comienza a cobrar tintes similares con los estrados judiciales de por medio, acá le contamos.



¿Cuándo se reunirán los accionistas de Grupo Sura?

La asamblea anual de socios de la organización se reunirá el próximo viernes 31 de marzo a partir de las 10 de la mañana en Plaza Mayor (Calle 14 No. 55-80), Medellín (Antioquia), como habitualmente lo hace desde hace algunos años para aprobar sus estados financieros del 2022, debatir la propuesta de distribución de dividendos y nombrar una nueva junta directiva, entre otros temas.



No obstante, los accionistas JGDB Holding S.A.S. y Nugil S.A.S., solicitaron a la Revisoría Fiscal de Grupo Sura (Ernst & Young Audit S.A.S) convocar a reunión extraordinaria de Asamblea de Accionistas ese mismo día, pero a las 7:55 de la mañana, según lo reportado a la Superintendencia Financiera.



Esa cita se dará solo cinco minutos antes de otra reunión extraordinaria prevista para las 8 de la mañana de ese mismo viernes y convocada esta vez por Grupo Sura. En consecuencia, ese mismo se llevarán a cabo tres (3) reuniones de la Asamblea de la sociedad, así:



• 7:55 a. m. reunión extraordinaria

• 8:00 a. m. reunión extraordinaria

• 10:00 a. m. reunión ordinaria

¿Para qué se convocan las reuniones extraordinarias?

Según lo informado a los accionistas de Grupo Sura, así como a la propia autoridad del mercado, estas reuniones tendrán como fin, entre otros puntos del orden, la elección de una nueva junta directiva de la organización, por lo menos es lo que busca la familia Gilinski con su citación.



En el caso de la convocatoria de Grupo Sura, se busca analizar posibles conflictos de interés de sus delegados en las votaciones de las asambleas ordinarias y extraordinarias de los grupos Nutresa y Argos, según comunicación enviada a la Superfinanciera.

¿Qué sentido tienen estas jugadas?

Todo apunta a que el nombramiento de la nueva junta directiva de Grupo Sura en esa primera reunión extraordinaria del viernes quede conformada por representantes afines a los intereses de la familia Gilinski, lo que le daría el poder en todo el GEA, pese a no ser el mayor accionistas en ninguna de las tres empresas que éste controla.



Como se recuerda los Gilinski controlan el 38 por ciento de Grupo Sura y el 31 por ciento de Nutresa.

¿Cómo lograrán los Gilinski nombrar una junta a su favor?

Según ha transcendido, la familia Gilinski busca que la Superintendencia de Sociedades decrete medidas cautelares para que los representantes de los grupos Nutresa y Argos no puedan votar en la elección de la junta directiva de Grupo Sura del próximo viernes, una decisión de la autoridad que se daría a conocer en las próximas horas, es decir, antes de que se lleve a cabo la primera reunión extraordinaria de ese mismo viernes.

¿Por qué vía se daría la intervención de la Supersociedades?

Luis Eduardo Nieto, uno de los abogados que representa a los Gilinskis presentó hace unos días ante la Superintendencia de Sociedades una demanda para impedirles a los delegados de Nutresa y Argos participar en la elección de junta directiva de Sura, una estrategia jurídica similar a la utilizada por dichos inversionistas para bloquear la participación de Sura y Argos en la votación para elegir la junta directiva de Nutresa.



Pero la nueva demanda incluye la petición a la autoridad del mercado de "Solicitud urgente de reserva", por lo que los representantes de Grupo Sura, al parecer, no tuvieron acceso a la demanda ni fueron notificados.

¿Qué viene si la Supersociedades dicta las medidas cautelares?

Que los Gilinski podrán votar en la asamblea extraordinaria de las 7:55 de la mañana del próximo viernes sin la intervención de los otros socios grandes de la organización y podrán escoger a una junta directiva a favor de ellos.



En consecuencia, la asamblea extraordinaria convocada por Sura para las 8 de la mañana de ese mismo viernes no tendría ya ningún sentido y los Gilinski se quedarían con el control de Sura, incluyendo los delegados en las juntas de los grupos Nutresa y Argos.



Esto, sin siquiera tener el control accionario de esas empresas, toda vez que no los consiguieron a través de las opas realizadas a finales del 2021 y durante buena parte del 2022, con las que lograron participaciones importantes, no obstante.