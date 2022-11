En días pasados, el Gobierno nacional volvió a abrir la puerta a la posibilidad de adjudicar nuevos contratos petroleros en el país, pero una decisión final sólo se tomará hasta que se determine si es posible destrabar 38 contratos que actualmente están suspendidos por diferentes motivos.



Si la decisión final es no adjudicar, el presidente de Canacol Energy, Charles Gamba, aseguró que actualmente las grandes empresas cuentan con un portafolio suficiente de bloques para operar durante los próximos cuatro años.



“No es muy preocupante, pero, obviamente, mientras estemos aburridos aquí en Colombia, vamos a buscar proyectos por fuera de Colombia como en Guyana o Ecuador”, indicó.



En esa misma línea, el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, afirmó que el portafolio de activos que actualmente tiene la compañía brinda alrededor de diez años de actividad exploratoria hacia adelante, sin la necesidad de adquirir más bloques. Además, aunque la exploración es fundamental, también existen otras opciones como el recobro mejorado y producir de una manera más eficiente.



Sin embargo, si el Gobierno le cierra la puerta a nuevos contratos las grandes afectadas serían las petroleras de menor tamaño que tienen en Colombia uno o dos contratos. “El impacto para las empresas pequeñas va a estar muy duro”, dijo Charles Gamba.



Por supuesto, la decisión de no entregar más contratos también impedirá que nuevas empresas puedan entrar a operar en Colombia, por lo que preferirán buscar oportunidades en otros países.



Aunque a Canacol Energy y Ecopetrol no les preocupa la no adjudicación de nuevos contratos, el presidente de Hocol, Rafael Guzmán, sí considera necesario que se realicen nuevas rondas petroleras para continuar con la exploración y contar con hidrocarburos adicionales para atender la demanda creciente en el país.



Igualmente, el presidente de Frontera Energy, Orlando Cabrales, manifestó que, si se quiere mantener el Marco Fiscal de Mediano Plazo y una producción aproximada de 740.000 – 750.000 barriles de petróleo día en los próximos años, es necesario adjudicar más contratos.



El presidente de Canacol también aseguró que el fracking es un tema que Colombia debe retomar en un futuro porque “hay bastantes recursos de gas no convencional en este tipo de depósitos”, teniendo en cuenta que el presidente Gustavo Petro ha sido claro en manifestar que no permitirá que esta técnica se desarrolle durante su administración.



Adicionalmente, resaltó que en Colombia existe un potencial de más de 64 terapíes cúbicos de gas natural bajo, tanto en tierra firme como en costa afuera que, si se llegara a extraer del subsuelo, las reservas se podrían aumentar a unos 100 años, ya que actualmente alcanzan para unos ocho años.