Así funcionará Telecall,  la nueva empresa extranjera que estará con 5G en Colombia

La historia del nuevo operador de telecomunicaciones de Colombia, Telecall, que ofrecerá redes de 5G desde 2024 se remonta a 1998 cuando la empresa nació en Japón y Estados Unidos en donde operaba con su negocios de tarjetas prepago.

La empresa, tiene su sede principal en Brasil, pero posee oficinas en: Miami, Portugal e Inglaterra. Desde su creación se ha enfocado en el sector de telecomunicaciones y está regulada por ANATEL.



Su principal negocio fue, en su momento, las tarjetas SIM internacionales, pero en Brasil ofrece interconexión entre operadores extranjeros y locales.



Actualmente tiene servicios de telecomunicaciones, banda ancha y telefonía celular entre empresas, se ha destacado por ofrecer infraestructura de red, sistema de soporte operativo.



Telecall también ofrece servicios móviles (voz y datos) a clientes corporativos, además opera ofreciendo sus sistemas y redes centrales a otras empresas que estén interesadas en lanzar sus propias operaciones móviles para aprovechar sus marcas.

Allan Kelman Ajuz, CEO de Telecall US Foto: César Melgarejo/ El Tiempo

El plan de Telecall en Colombia con 5G

En la subasta de 5G, la empresa se quedó con el tercer bloque de 80 MHz de la banda de 3500 MHz por un valor de 318.333 millones de pesos.



De acuerdo con Allan Kelman Ajuz, el director de la compañía para el mercado de Estados Unidos, señaló que los retos, además de iniciar una operación nueva en un nuevo país, estarán en el modelo de negocio que trae el operador.



La empresa prevé hacer el despliegue (extender las redes) durante el 2024, pero no en el primer trimestre por todo lo que esto acarrea en la operación.



"Estamos haciendo todo nuevo, somos un nuevo operador, empezamos de cero, estamos buscando a las personas y conformando el equipo, aún hay mucho trabajo, creo que en el primer trimestre no se podría, vamos a hacer acuerdos a entrenar a las personas y avanzar con el despliegue", explicó.



De igual manera Kelman señaló que el despliegue de redes de quinta generación es una gran opción para la operación en Colombia, "traemos un 5G completo, con diferenciales de tecnología, la apuesta es apuntar a los dos negocios, uno de personas y de empresas, tendremos distintas opciones en cada uno y traemos soluciones muy digitales e innovadoras", señaló.



El directivo explicó que las experiencias en el mercado brasileño sirven para su llegada a Colombia, "tenemos tecnología para hacer algo competitivo diferente y vamos por un nicho de mercado directo, hasta ahora empezamos, yo no voy a quedar como responsable de la operación, llegará yo creo un colombiano y lo apoyaremos con nuestra estrategia y tecnología, somos un operador más pequeño, más ágil y creo que podremos sacar ventajas y soluciones".

