Esta es la empresa de Epa Colombia en controversia con Invima

El 4 de enero de 2020, Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia, compartió en la cuenta de Instagram @epa_keratinas100k que tenía dos peluquerías: en Bogotá y en Medellín. En la publicación afirmaba que era increíble cómo llegaban mujeres de muchos lugares.



Un año después, Barrera demuestra en sus cuentas que, no sin algunos obstáculos, su emprendimiento crece cada vez más: tiene una sede también en Villavicencio y sus productos son vendidos al por mayor y al detal nacional e internacionalmente. Pero exactamente, ¿a qué se dedica la empresa de Epa Colombia?

El producto estrella de los Centros de Keratina de Epa Colombia, como se lee en las fachadas de sus sedes, es el tratamiento para alisar el cabello. De acuerdo con la misma Barrera, se trata de una fórmula natural, sin formol ni amoniaco, que tiene resultados inmediatos en el cabello y que pueden durar entre 4 y 6 meses. “Es una fórmula propia y soy la número uno en venta de keratina en el país”, dice en uno de los videos que ha publicado en sus cuentas.



Recientemente, Barrera contó que el Invima no le permitió que los productos llevarán el nombre de ‘Keratina’, por lo que ahora se denominarían “tratamiento alisador”. Daneidy no explicó puntualmente por qué esa entidad no le permitió conservar la denominación de 'keratina' en su marca, pero afirmó que muchas marcas se han unido para sacarla a ella del mercado debido al éxito que está teniendo.



Aparte de ese tratamiento, Epa Colombia vende, "cirugía capilar", botox para el cabello, champús, acondicionador y protector térmico para el cabello. De acuerdo con la información disponible en las líneas de atención de WhatsApp, los productos se pueden comprar por porciones, litros o combos.

Por ejemplo, un litro de cirugía capilar, botox o keratina cuesta $350.000. Y 200 mililitros de estos mismos productos cuestan 100 mil pesos. Una unidad de protector térmico puede costar entre 15 mil o 30 mil pesos, dependiendo del tamaño.



También ofrece ‘minicombos’ de $120.000, que incluirían cinco productos: tratamiento capilar, champú hidratante, brocha, protector térmico y una porción de botox capilar, keratina o cirugía capilar.



Daneidy ha explicado en varias ocasiones cuál es el proceso que se sigue en la aplicación de su popular producto para alisar el cabello.



En primer lugar se aplica el champú de su marca. Cuando el cabello está un 90% seco, se aplica el “tratamiento alisador”. Este se deja aproximadamente una hora en el cabello. Posteriormente se alisa el cabello con una plancha. Luego de esto, se deja reposar por 20 minutos. Finalmente se retira el producto y se seca.

Cómo ha crecido la empresa

En sus redes sociales, Epa Colombia contó que, para mediados de febrero de 2021, ya contaba con más de 230 empleados, entre estilistas, quienes trabajan en la fabricación de sus productos y quienes atienden las compras por WhatsApp, entre otro personal.

Actualmente, la cuenta de Instagram de epa_keratinas100k tiene más de un millón de seguidores.



Allí, comparte videos de las personas que se acercan a sus peluquerías a recibir sus tratamientos y muestra parte del proceso de fabricación de sus productos.

También publica contenido sobre los pasos que sigue para la aplicación de sus productos y hace concursos con los seguidores. Sus contenidos suman miles de reproducciones y comentarios.



Una de las últimas novedades que compartió en esa cuenta fue la compra de un vehículo para el transporte de los productos.

El furgón de Epa Colombia se suma a la propiedad de cinco pisos que adquirió hace unos meses para montar su empresa de keratinas y a una nueva casa que adquirió recientemente.



Otras de las publicaciones que hace Barrera se relacionan con las obras de caridad que ha podido realizar gracias a las ganancias que le ha traído su empresa, según cuenta.



Daneidy afirma que ha enfrentado muchos obstáculos con su emprendimiento. En diciembre, por ejemplo, tuvo que suspender las actividades en su sede de Bogotá. Además, ha dicho que muchas marcas se han unido para sacar sus productos del mercado.



Finalmente, dice que montar empresa en Colombia es difícil y que no se encuentra respaldo de nadie. Solo pide que se le permita trabajar y poder convertirse en la empresaria más exitosa este año.



