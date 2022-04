El presidente de Tesla, Elon Musk, lanzó una ofensiva para comprar el 100% de Twitter, asegurando ser la única persona capaz de transformarla en "plataforma global de la libre expresión" indispensable para la democracia.



Musk ofreció "comprar 100% de Twitter" a 54,20 dólares por acción, lo que llevaría el valor de la red social a 43.400 millones de dólares -contra 36.00 millones actualmente- en un documento presentado el miércoles ante la agencia reguladora de la bolsa estadounidense SEC.



El consejo administrativo de Twitter indicó en un comunicado que va a "examinar con atención" la "oferta no solicitada y no vinculante de Elon Musk" y que decidirá "la línea de acción que crea servirá mejor los intereses de la empresa y de todos los accionistas".

El anuncio llega días después de que Musk rechazara un sillón en la junta directiva de Twitter luego de su adquisición de 73,5 millones de acciones de la plataforma.



En una carta al presidente del consejo de administración de Twitter, Bret Taylor, Musk afirma haber invertido en la plataforma por el peso que tiene "en todo el planeta para la libertad de expresión, imperativo social de toda democracia".



"Sin embargo, desde que hice esta inversión, me di cuenta de que la empresa no prosperaría y no serviría a ese imperativo social bajo su forma actual" estima, al proponer retirar a Twitter de la bolsa.



La red social es criticada desde filas conservadoras por obstaculizar la expresión de sus opiniones, incluyendo la exclusión del expresidente republicano Donald Trump.



"Twitter necesita ser transformada como una empresa de capital cerrado. Por eso propongo comprar 100% de Twitter al precio de 54,20 dólares en efectivo, es decir una prima de 54% respecto a la víspera del inicio de mi inversión en Twitter y del 38% respecto a la víspera del anuncio público de mi inversión", detalló Musk.



Pero este jueves, el magnate dijo no "estar seguro de poder comprar" la empresa, y tener un plan B en caso de que fracasara la oferta, durante una entrevista en vivo en la conferencia Ted2022.



"Solo tengo una fuerte intuición de que tener una plataforma pública, ampliamente inclusiva, en la que se pueda confiar, es extremadamente importante para el futuro de la civilización", agregó.

Telenovela

En el documento ante la SEC, Musk, principal accionista de Twitter, precisó que se trata de "su mejor oferta y última oferta", y amenazó, en caso de rechazo, con "reexaminar su posición de accionista" en el seno de la red social.



"Twitter tiene un potencial extraordinario. Yo lo destaparé", afirmó.



Tras el anuncio, la acción de Twitter se disparó en la bolsa, antes de bajar ligeramente.



Aunque Musk dijo el jueves esperar sumar al proceso la mayor cantidad de accionistas posibles, uno de ellos ya reaccionó negativamente. El príncipe saudí e inversionista Al-Walid ben Talal escribió en Twitter que "rechazaba" la oferta considerada demasiado débil en relación al "valor intrínseco de Twitter".



Por su parte, los analistas de Wedbush dijeron que la junta directiva de Twitter tendrá que aceptar la oferta o buscar otro comprador.



"Pensamos que esta telenovela terminará con la adquisición de Twitter por el señor Musk tras esta OPA hostil", indicaron en una nota, previendo una ola de posibles interrogantes sobre financiamiento, aspectos regulatorios y cómo el multimillonario repartiría su tiempo entre sus varias compañías.



"No estoy jugando a ir y venir", escribió Musk en su oferta de compra. "He pasado directamente al final."



Musk, el hombre más rico del mundo y con 81 millones de seguidores en la red social, difundió la semana pasada una compra de 73,5 millones de acciones, o 9,2%, de Twitter. Ese anunció provocó un alza de más de 25% en la cotización bursátil de la empresa.



Sin embargo, el sábado se interrogó en un tuit sobre si Twitter no se estaba "muriendo" y llamó la atención sobre las cuentas de usuarios como el cantante Justin Bieber, que tienen legiones de seguidores pero rara vez publican algo.



Por lo tanto su prioridad, según dijo en la entrevista de jueves, consistiría en eliminar los spams y los fraudes. Pero, sobre todo, quiere volver más transparente la moderación de contenidos, para que los tuits ya no sea "misteriosamente promovidos o degradados".



También sugirió eliminar la publicidad, la principal fuente de ingresos de Twitter, y la posibilidad de otorgar marcas de cuentas verificadas a todos los que paguen por una suscripción premium, a 3 dólares mensuales.



"Él es un hombre con tantos derechos y privilegios que no estoy segura de que el Twitter que tiene en mente sea una plataforma que en última instancia sirva a la mayoría de las personas que están en ella hoy", dijo la analista de Creative Strategies Carolina Milanesi.



El multimillonario es un frecuente usuario de Twitter, donde mezcla comentarios iconoclatas sobre asuntos u otras figuras públicas con comentarios sobre Tesla o SpaceX --su compañía de exploración espacial-- criptomonedas o medioambiente.



