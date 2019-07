El empresario colombiano que compró el Coliseo Arena Bogotá

El empresario colombiano Henry Cárdenas, que en el mundo del espectáculo es reconocido como el mayor productor de entretenimiento latino en vivo en Estados Unidos, adquirió el Coliseo Arena Bogotá, ubicado en la salida de la ciudad, por la calle 80.



Su objetivo principal es acelerar la construcción de la infraestructura que tendrá capacidad para 24.000 espectadores y que sería inaugurada a finales del 2020. En efecto, la empresa Marketing Network (CMN), de propiedad de Cárdenas, tomó las riendas de la reactivación del proyecto del Coliseo, que se convertirá en el más grande y completo de Suramérica.

El también conocido como el ‘Gran Arena’ “albergará espectáculos de todo tipo: artísticos, empresariales y deportivos”, dijo Cárdenas. La megaobra cuenta con un área construida de 21.000 m2 y portará un techo nunca antes visto en el país. Se trata de la estructura más larga de punto a punto sin soporte en Colombia, y con capacidad para resistir 110 toneladas de peso, lo que significa que esta cubierta ofrecerá la posibilidad de desarrollar los más grandes espectáculos del entretenimiento mundial.



Solo el techo del coliseo, que tendrá 40 metros de altura, contó con una inversión que sobrepasa los 6,5 millones de dólares. Este desarrollo tendrá como propósito, no solo soportar los equipos a nivel de escenografía y performance que los diferentes espectáculos requieren, sino también, cuidar la acústica y su impermeabilidad.



La Arena Bogotá calle 80 tendrá amplios camerinos y un espacio de almacenamiento de 3.798 m2, con disponibilidad para 10 camiones de manera simultánea, siendo el espacio de carga y descarga más grande de su tipo en el país e incluso, en Latinoamérica. Este desarrollo favorece los costos y procesos logísticos para el montaje y desmontaje de eventos.



“Estoy muy orgulloso de poder convertirme en el embajador del entretenimiento en mi país, y recibir en esta, que será la casa de todos los colombianos, empresarios y promotores, los espectáculos artísticos, empresariales y deportivos que merece Colombia. Para el primer año de operaciones proyectamos realizar entre 130 y 140 shows, lo que significa alrededor de tres actividades por semana, dentro de las cuales tendremos eventos familiares, corporativos, artísticos, deportivos, entre otros”, afirma Cárdenas.



Su diseño, estilo platea, permitirá que todos los espectadores tengan acceso visual desde cualquier punto, con el objetivo de que los visitantes puedan disfrutar de la amplia oferta de entretenimiento que llegará de la mano de Cárdenas, e incluye espectáculos como motocross, deportes olímpicos, fútbol de sala, boxeo, voleibol, tenis, básquetbol, eGaming, desfiles, ferias equinas, eventos corporativos y conciertos, por mencionar algunos.



Con Arena Bogotá, el público encontrará por primera vez en Colombia un espacio techado con variedad de comidas y bebidas frescas, 2.500 estacionamientos, 400 unidades sanitarias, entre otros beneficios comparables con los escenarios extranjeros, convirtiéndose en un lugar atractivo para muchos artistas que siempre han querido presentar sus shows en Colombia.

Según Henry Cárdenas, no hay ningún espacio en Latinoamérica comparable al Coliseo Arena Bogotá. “Existen algunas similitudes con Arena México, pero aun así no hay ninguna que tenga las cualidades del de la capital colombiana, incluso, la platea será la más grande, con 5.000 m2. Para dimensionar el tema de la platea, podemos referenciar la American Airlines Arena de Miami; esta construcción aloja 1.500 sillas y la de Bogotá tendrá 5.000. Esta platea nos da la flexibilidad de realizar espectáculos como monster truck, rodeo, ferias equinas, fútbol sala, entre otros espectáculos. En definitiva, la capacidad de Arena Bogotá será tres veces mayor a la de cualquier arena que exista en Latinoamérica”.



Y anotó que: “Ya era hora de que Colombia contara con un inmueble en donde se puedan traer más y mejores espectáculos. A partir del segundo semestre de 2020, tendremos acceso a un lugar de ensueño para disfrutar shows de la talla de Marc Antony, Becky G, Carlos Vives, Maluma, Silvestre Dangond, Nicky Jam, Bad Bunny, Wisin & Yandel, Ricardo Arjona, Maná y Romeo Santos, entre otros, con nuestra familia y amigos”.



El tamaño del Coliseo Arena permitirá que la oferta llegue a todos los estratos socioeconómicos y que realmente se democratice el entretenimiento de alto nivel en el país. Adicionalmente, y dada la vocación filantrópica de Cárdenas, un porcentaje de las ganancias del Coliseo serán destinadas a la Fundación Maestro Cares para los proyectos que apoya en Colombia, que inició en el 2012 junto a Marc Anthony, y trabaja para mejorar la calidad de vida de niños huérfanos y desfavorecidos en América Latina y Estados Unidos.



En el país, esta fundación ha construido proyectos en Barranquilla y Cali, donde impacta a más de 1.500 niños, y se proyecta ampliar su alcance en otras ciudades. Por su ubicación privilegiada, Arena Bogotá calle 80 no cuenta con restricciones en términos de horarios y es posible la venta y consumo de bebidas dentro del recinto.



