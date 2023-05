El Banco de Bogotá fue la entidad financiera que trajo al país el sistema de tarjetas de crédito, incursionando en el mercado bajo la denominación de Credibanco, como concesionario del Bank of America.

El Banco de Bogotá inició labores el 15 de noviembre de 1870, como la primera institución financiera creada en el país.

También fue pionero en establecer un sistema de sucursales, abriendo una oficina en Girardot (Cundinamarca).

En 1967, el Banco de Bogotá se internacionaliza y abre su primera oficina en Ciudad de Panamá.

Otro de los hitos más importantes del sistema financiero se da en 1974, cuando la entidad estableció una oficina en Nueva York, operación que fue complementada en 1977 con la creación del Banco de Bogotá Trust Company, el cual, más adelante fue llamado First Bank of the Americas.