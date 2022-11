Las últimas semanas hemos evidenciado el dólar con el precio más alto en la historia de Colombia, sin embargo, este comportamiento de la divisa estadounidense no ha sido impedimento para el consumo.



Según BBVA Research (Referente investigativo económico) se dio un efecto positivo durante el año 2022, generando un crecimiento económico en el país gracias a los servicios de turismo, no obstante, en los últimos meses del año la actividad económica se estancó por lo que no presentó avances ni disminuciones.

¿Qué pasará con las ventas digitales?



Esto podrá ser una gran oportunidad para los compradores digitales y las industrias eCommerce, según La Presidente Ejecutiva de la Cámara de Comercio Electrónico de Colombia María Fernanda Quiñones “las ventas en línea en el primer trimestre de 2022 alcanzaron $12,2 billones, con un crecimiento de 47% frente al año pasado” además explica que “el fortalecimiento del dólar frente al peso colombiano sí representaría una oportunidad para el eCommerce de bienes producidos a nivel nacional frente a plataformas internacionales que comercian con bienes valorados en dólares en un primer momento.”



Con esto, diferentes industrias, incrementarán el valor económico de sus productos, pero muchos se mantendrán hasta que el efecto del dólar los alcance, los retos para la industria eCommerce se concentrarán en la adaptación de estos valores y su apalancamiento por medio de calidad, experiencia y seguridad.



Eventos como Black Friday Colombia, que estará activo del 25 al 27 de noviembre de 2022 apoyará el comercio nacional por medio de cientos de descuentos y cuidará el bolsillo de los colombianos, permitiendo las compras adelantadas de navidad a precios bajos. Para acceder a las más de 800 ofertas solo debe ingresar a www.blackfridaycol.com