Economía circular: un caso de éxito en los países nórdicos

Los países nórdicos dan ejemplo al resto del mundo de cómo impulsar una economía próspera, segura y bajo un gran esquema de innovación, comprometidos siempre con la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente. En esto se basa Sitra, la organización nórdica con una visión puesta sobre la Economía Circular de Carbono Neutro.

El modelo nórdico

Cuando la gente piensa en los países nórdicos, surgen conceptos recurrentes como el estado de bienestar, la sostenibilidad, nuestra música pop, el diseño minimalista y, por supuesto, los inviernos largos y oscuros. Sin duda, esta región es mucho más que eso, pero estas ideas quizá tengan mucho más en común de lo que se piensa.



Con una población de 27 millones, poco más de la mitad de Colombia, los nórdicos han tenido un rol determinante en la economía mundial, guiados no solo por principios de crecimiento económico, sino por una visión compartida de una buena calidad de vida para todos los ciudadanos.



Esta visión se remonta a mucho tiempo atrás, y su significado está en constante evolución. Sin embargo, su esencia se constituye en ideales de igualdad, justicia, democracia y autonomía.



Un elemento clave del modelo se sustenta en un proceso de debate continuo entre diferentes actores de la sociedad, en la cual el Estado, la empresa privada y los ciudadanos tienen, cada uno, un alto poder de agencia. El Gobierno, como garante, provee el cimiento al mantener la demanda a lo largo de los ciclos económicos y al asegurar la estabilidad de tanto empleados como empleadores. También actúa como impulsor de la innovación al incentivar al sector privado.



A lo largo de los años, evaluar los beneficios mutuos ha permitido tener un alto nivel de consenso entre los distintos actores sociales, lo cual a su vez ha facilitado encontrar un equilibrio entre la competitividad y un alto grado de confianza.



El espíritu de cooperación y de valoración de diferentes perspectivas también ha permitido construir un sistema más resiliente, en el cual la naturaleza, las artes, la academia y el bienestar humano son todos partes integrales del ecosistema de innovación de la región.



Quizá este marco sistémico es lo que ha permitido que la región nórdica a menudo se mantenga a la delantera, ya sea en música pop, soluciones digitales, una vida laboral equilibrada o la transición climática. Sistemas compartidos como los esquemas de depósito-reembolso, las estaciones de clasificación de residuos y salas comunes de lavandería ya venían siendo prácticas habituales durante décadas.



Así que, al introducir los principios de la economía circular, muchos de los principios subyacentes ya resonaban en la región.

SITRA

En 1967, durante el quincuagésimo aniversario de la independencia de Finlandia, el Parlamento finlandés constituyó Sitra. Esta organización pública, cuya misión es construir la Finlandia exitosa del futuro, implementó un trabajo visionario con base en ideas novedosas, experimentos que ponen estas ideas en práctica y, a la vez, en la construcción de redes de grupos de interés que permiten ampliar su impacto.



Sustentada en valores nórdicos, y en el entendimiento de que hoy estamos rebasando los límites planetarios, la esencia de esta organización es la innovación y la cooperación internacional.



Uno de los tres ejes que representan la visión de Sitra es la Economía Circular de Carbono Neutro. Una economía circular reconoce los límites planetarios, basa su consumo más en el uso de servicios (compartir, alquilar y reutilizar) y calcula sus desechos y nivel de contaminación de antemano. Solo en Finlandia se podrían crear 75 mil nuevos trabajos hacia 2030.



En su hoja de ruta para 2025, el objetivo de Sitra es que Finlandia se convierta en líder de economía circular.

Ser los pioneros

Puede resultar una tarea abrumadora querer cambiar, de muchas formas y en su fundamento, la manera como concebimos la economía. No obstante, al trabajar de la mano de otros grupos de interés en una sociedad (la economía circular es un juego en equipo), lograr ese cambio se hace posible.



En el sector educativo, el cambio ya ha comenzado, y en Finlandia los estudiantes de todos los niveles están expuestos a la economía circular. De acuerdo a la investigación de la Fundación Ellen MacArthur, Finlandia tiene el mayor número de cursos sobre economía circular en el mundo, no solo per cápita, sino en números absolutos (EMF).



En Finlandia, el concepto no se limita a las tareas de algunos funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente. En cambio, se aborda como una oportunidad transversal para la renovación, que les atañe a todas las partes de una sociedad. Uno de los énfasis de los diversos cursos que se ofrecen han sido las aplicaciones prácticas de la economía circular, ya sea en cadenas de alimento o construcción de tecnología.



Sin duda, es más fácil aprender que desaprender, pero la transición está ocurriendo a lo largo y ancho de las sociedades nórdicas. Por ejemplo, el Gobierno de Suecia implementó una reducción fiscal para el alquiler y el arreglo de bienes. También lanzó una iniciativa en que las industrias del país desarrollan hojas de ruta para lograr una huella de carbono cero hacia 2045. Este año, 21 industrias ya habrán diseñado esta hoja de ruta. Para 2026, la industria del acero, por ejemplo, comenzará a producir acero de carbono neutro (Fossil Free Sweden), el cual se ha considerado por mucho tiempo como inseparable de los combustibles fósiles.



A medida que las compañías reconocen la ventaja comparativa, han venido encabezando esta transición. De igual forma, en Dinamarca, la isla Samsø no solo es autosuficiente, sino que tiene una huella de carbono positiva y ha logrado atraer visitantes de todo el mundo.

Los bancos de pruebas

Gran parte de la fortaleza de la economía circular proviene de su enfoque en las oportunidades, y muchas de las soluciones circulares emergentes solo han sido posibles gracias a un entendimiento compartido de estas oportunidades. Esto ha facilitado que el trabajo cruce los límites entre distintos sectores.



Al apuntar alto de forma colectiva, y al ver que la diversidad y la creatividad son prerrequisitos, soluciones que en un comienzo pueden parecer impensables se han convertido en opciones viables. Además, cuando se fomenta el pensamiento a largo plazo, se disipa el miedo al fracaso y nuevas ideas emergen: desde la forma en que se ha replanteado por completo el embalaje en Finlandia, a la apertura de un centro comercial en Suecia que solo vende objetos reutilizados, o la creación de una plataforma para remanufactura de electrodomésticos como lavadoras en Noruega.

De los nórdicos al mundo

Bajo la perspectiva de Sitra, el objetivo máximo de las diversas soluciones probadas en Finlandia es ver cómo pueden ser replicadas y escaladas a nivel global. De hecho, así es como también se medirá la efectividad de estas soluciones.



Como parte de sus esfuerzos para alcanzar una escalabilidad global, en 2017 Sitra organizó el primer Foro Mundial de Economía Circular en Helsinki y reunió a más de mil líderes de negocios. Esta red de amantes de la economía circular ha impulsado una transición. Aunque, en un principio, la economía circular ganó más terreno en los países desarrollados, recientemente ha atraído también a las economías emergentes.



Con la convicción de que esta es una oportunidad aun por explorar, Sitra ha sido una de las primeras organizaciones que ha analizado a profundidad las soluciones desde el punto de vista de los países en vías de desarrollo. En la actualidad, Sitra trabaja con el Banco Africano de Desarrollo para explorar oportunidades a lo largo del continente.

De la gente para la gente

La economía circular representa una gran oportunidad de renovación económica, a la vez que mitiga el cambio climático y aborda el problema de nuestra excesiva extracción de recursos. Más que eso, no obstante, es una agenda que puede mejorar la calidad de vida, no por defecto, sino a través de una planeación y un diseño cuidadosos.



“Las economías (…) no son simples, lineales y predecibles, sino complejas, no lineales y ecosistémicas. Una economía no es una máquina; es un jardín. Puede ser fructífero si se cuida de él, de lo contrario puede ser infestado por hierbas nocivas (…) A todos nos va mejor cuando a todos nos va mejor”, Eric Liu y Nick Hanauer: 'The Gardens of Democracy' (NYT).



Un componente clave del trabajo de Sitra ha sido garantizar que la transición sea justa, lo cual significa comprender qué implica, en la práctica y para la gente a lo largo del país, que su poder de agencia sea distribuido equitativamente y que el sistema esté incrustado en nuestra cultura, diseñado para que sea fácil llevar una vida más sostenible.



En parte gracias a esto, el concepto goza de un amplio apoyo en Finlandia. Una encuesta reveló que el 87% de los finlandeses cree que es muy o al menos relativamente importante hacer la transición a una economía circular antes de 2025. Con este apoyo, el objetivo de Finlandia está a nuestro alcance.

KARI HERLEVI

​Director de Proyectos de Economía Circular

Sitra – Fondo de Innovación Finlandés